05.02.2017

von Marco Zschieck Drucken

Polizei stoppt Vermummten : Mit Eisenstange und Drogen unterwegs

von Marco Zschieck

Bild vergößern Die Polizei entdeckte bei der Kontrolle auch Amphetamine. Foto: dpa/Bernd Settnik

Ein vermummter Mann hat am Schlaatz mehrere Anwohner Angst und Schrecken versetzt. Die Polizei nahm ihm eine Eisenstange ab.

Potsdam - Einem 25-jährigen Potsdamer hat die Polizei am Samstagnachmittag am Schlaatz eine etwa 30 Zentimeter lange Eisenstange abgenommen, mit der er vermummt durch den Stadtteil unterwegs war. Zeugen hatten die Polizei gegen 15 Uhr informiert, dass ein mit einem Halstuch Vermummter eine Eisenstange in der Hand halte. An der alten Zauche fanden die Beamten den Mann in einem Bus. Er gab an, die Eisenstange zu seinem Schutz bei sich zu tragen. Bei der Kontrolle wurde zudem eine geringe Menge Amphetamine entdeckt. Nun wird wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.