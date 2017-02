04.02.2017

von Jana Haase

Anna und die Männer

Bild vergößern Patchwork für Fortgeschrittene. Anna Holzinger (Diana Staehly) umringt von den Vätern ihrer drei Kinder, gespielt von Alexander Schuber (l.), Frank Maier und Mirco Reseg (r.). Die achtteilige Comedyserie „Triple Ex“ startet am 9. Februar auf RTL. Foto: RTL/Stefan Erhard

Zwischen Krimi und Comedy: Die Potsdamerin Diana Staehly spielt die Hauptrolle der TV-Serie „Triple Ex“

Anna Holzinger ist 39 Jahre alt, alleinerziehend und hat drei Kinder von drei Männern: Was auf dem Papier nach den besten Voraussetzungen für ein Sozialdrama aussieht, hat RTL zu einer temporeiche Comedyserie gemacht. Die Hauptrolle in „Triple Ex“ spielt die Potsdamerin Diana Staehly, die momentan auch im ZDF als Ermittlerin in der „Soko Köln“ zu sehen ist und vielen Fernsehzuschauern noch aus „Stromberg“ bekannt sein dürfte. In „Triple Ex“ startet Diana Staehly buchstäblich kopfüber: mit einem Bungeesprung, der im Krankenbett endet. Ihr Lebensretter ist ein Hund, auf dem sie landet und der den Zwischenfall nicht überlebt. Damit hat sie es auch auf die Titelseiten der Zeitungen geschafft, was die nächsten Verwicklungen nach sich zieht und den dritten ihrer Ex-Liebhaber ungewollt wieder auf den Plan ruft.

Turbulent, chaotisch und lebenslustig, so beschreibt Diana Staehly ihre Rolle in der Serie. „Ich mochte Annas Schlagfertigkeit, Spontaneität“, sagte die gebürtige Kölnerin im Gespräch mit den PNN: „Weil sie so eine positive, optimistische Figur ist, wird die Geschichte niemals zu etwas Dramatischem, sie trägt das Ganze auf einer leichten Ebene.“ Damit ist sie auch das Kontrastprogramm zur Soko-Ermittlerin Anna Maiwald. Die Schauspielerin erkennt sich trotzdem in beiden Rollen ein Stück weit wieder: „Ich trage sowohl die Anna Maiwald in mir – die Kommissarin; die eher distanziert ist, sich selber im Griff hat –, als auch die lebenslustige Anna Holzinger, die handelt und redet, bevor sie nachdenkt, und in Fettnäpfchen tritt und dann alles tut, um heil rauszukommen und dabei in drei neue Fettnäpfchen tritt.“ Als Schauspielerin schätzt sie an beiden Rollen auch die Chance, „sich selbst kennenzulernen und diese Charakterzüge herauszukitzeln“.

Vom Schauspielberuf hat Diana Staehly schon geträumt, als sie ganz klein war. Mit drei Jahren tanzte sie im Kinderballett, mit zwölf spielte sie auf der Ballettbühne in „Momo“ ihre erste Hauptrolle. Ihre erste Fernsehrolle bekam sie dann 1997 in der RTL-Soap „Unter Uns“ – produziert von der Ufa, genau wie auch „Triple Ex“. Schauspielunterricht nahm Diana Staehly später unter anderem auch am renommierten Lee Strasberg Theatre Institute in New York. „Es ist großartig, wenn man als Schauspielerin die Chance hat, nicht nur in einer Schublade zu agieren, sondern mehrere Schubladen bedienen darf“, sagt sie über ihre verschiedenen Rollen heute.

Die Vielfalt schätzt sie nicht nur vor der Kamera, sondern auch privat als Fernsehzuschauerin: „Ich gucke selbst sowohl als auch – Drama, Action, Comedy, aber auch etwas fürs Herz“, sagt die Schauspielerin. Bei „Triple Ex“ hat sie es auch mit ganz verschiedenen Männertypen zu tun: Der Faulenzer und Frauenheld Tom, gespielt von Frank Maier, der adlige Karl-Friedrich – Mirco Reseg –, der inzwischen schwul geworden ist, und der Nerd Eugen, gespielt von Alexander Schubert, sorgen ständig für Chaos in Annas Leben. Hauptautor der von der Babelsberger Ufa produzierten Serie ist Ufa-Comedy-Chef Tommy Wosch – manchem vielleicht noch bekannt als Moderator bei Radio Fritz. Von den Dreharbeiten ist Diana Staehly ein besonders heißer Tag in Berlin in Erinnerung: „Es waren 38 Grad und wir haben an der Raststätte Dreilinden gedreht, auf dem puren Asphalt, den ganzen Tag, bei Ballersonne – und ich hatte Grippe und 39 Grad Fieber.“ Dabei die lustige und lebensbejahende Anna zu spielen, sei „gar nicht so einfach“ gewesen.

Vor fast elf Jahren ist die Schauspielerin aus Köln nach Potsdam gezogen – der Liebe wegen: „Potsdam ist ein Traum von einer Stadt, wunderschön, überschaubar, man fühlt sich sicher und hat trotzdem diese Nähe zu Berlin“, schwärmt die 39-Jährige: „Dieses ganze Wasser überall – es ist ein Geschenk, in dieser Stadt zu leben.“ Als gebürtige Kölnerin habe sie sich an die Mentalität der Potsdamer aber erst gewöhnen müssen: „Dieses trockenere Preußische – als rheinische Frohnatur hatte ich erst den Eindruck, ich stoße hier auf Distanz“, erzählt sie. „Dann habe ich gelernt, dass die Menschen aber nicht unbedingt unherzlicher sind.“

Und auch den Karneval vermisst sie: „Ich bin jetzt schon seit zwei Wochen dran, meine vierjährige Tochter heiß zu machen auf den Karneval“, erzählt sie und lacht: „In meinem Umfeld in Potsdam spielt Fasching keine Rolle, aber ich bin damit groß geworden, deshalb will ich das gern meiner Tochter mitgeben.“

An welchen Projekten sie in diesem Jahr neben der „Soko Köln“ arbeiten wird, das wird auch auf den Erfolg von „Triple Ex“ beim Publikum ankommen – daran entscheidet sich, ob es eine Fortsetzung geben wird. Die auf vier Doppelfolgen geplante Serie startet am kommenden Donnerstag, dem 9. Februar, um 21.15 Uhr auf RTL.