03.02.2017

Äpfel und Birnen

Studie: Potsdamer Mieten unter dem Durchschnitt

Potsdamer Mieter dürften sich bestätigt fühlen: Eine Wohnung zu mieten wird in deutschen Großstädten immer teurer. Die Nachricht verbreitete sich am Donnerstag als Fazit eines vom Forschungsinstitut und Beratungsunternehmen F+B durchgeführten bundesweiten Vergleichs der Mietspiegel von 345 Städten. Auf den ersten Blick überraschend: Laut der Studie wohnen die Mieter in Potsdam immer noch ziemlich günstig. 6,07 Euro werden in Potsdam laut F+E im Durchschnitt pro Quadratmeter Kaltmiete gezahlt. Damit liegt Potsdamer Wohnraum unter dem bundesweiten Durchschnitt von 6,54 Euro. Ein Schnäppchen geradezu verglichen mit Spitzenreiter München, wo 11,18 Euro pro Quadratmeter fällig werden – wohlgemerkt im Durchschnitt des Wohnungsbestandes und nicht bei Neuvermietungen.

Die Potsdamer Durchschnittsmiete läge nur gut 50 Cent über jener, die für eine Sozialwohnung verlangt wird. Ist Potsdam also in Wirklichkeit günstiger als gedacht? Jein. Tatsächlich gibt es eine Reihe von Wohnungen in der Stadt, für die ihre Mieter nicht tief in die Tasche greifen müssen. Das liegt daran, dass es in Potsdam einen vergleichsweise großen Wohnungsbestand in der Hand von Genossenschaften und der kommunalen Pro Potsdam gibt. Letzterer gehören etwa 17 000 der insgesamt etwa 88 000 Wohnungen. Ein Großteil davon sind Plattenbauten, für die Mieter zwischen 4,95 Euro und 5,89 Euro pro Quadratmeter zahlen. Das drückt den Durchschnitt.

Außerdem sorgt die Erhebungsmethode zwar für eine überregionale Vergleichbarkeit, aber andererseits für Unschärfen im Detail. So verglich F+E die Mieten für eine 65 Quadratmeterwohnung in mittlerer Lage mit mittlerer Ausstattung. In Potsdam sind jedoch die Mieten für kleine Wohnungen weniger als 40 Quadratmetern und große Wohnungen mit mehr als 90 Quadratmetern die Preistreiber. Das steht im Potsdamer Mietspiegel, den die Stadtverwaltung im September 2016 veröffentlicht hat. Je nach Baujahr und Sanierungsstand sind die Vergleichsmieten in den kleinen Wohnungen innerhalb von zwei Jahren um bis zu 1,47 Euro pro Quadratmeter teurer geworden. Im vollsanierten Altbau können es da 8,55 Euro sein, im Neubau auch 9,77 Euro. Aber auch das sind nur Durchschnittswerte. Marco Zschieck