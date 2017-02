03.02.2017

Die Welt im Blick

Bild vergößern Vor dem Abflug. Über ihre Mutter hat Marilen Martin von der Konferenz der europäischen Grünen in Brüssel erfahren. Am Donnerstag stieg die Schülerin in den Flieger – mit Gewissensbissen. Foto: Andreas Klaer

Marilen Martin will etwas bewegen, anderen helfen. Jetzt fliegt die 17-Jährige zu einer Konferenz nach Brüssel

Von wegen unpolitische Jugend! Wer der Potsdamer Schülerin Marilen Martin auch nur ein paar Minuten im Gespräch gegenübersitzt, der merkt schnell: Der 17-jährigen Gymnasiastin ist das Wohl der Menschen auf diesem Planeten alles andere als egal. Themen wie Klimawandel, nachhaltiges Wirtschaften oder soziale Ungleichheit sind der zierlichen jungen Frau durchaus vertraut. Ihre Seminararbeit am Evangelischen Gymnasium in Hermannswerder hat sie thematisch dem Schlaatz gewidmet. Der Titel: „Am Schlaatz – Potsdams Problemviertel?“

Marilen Martin will sich einbringen in den gesellschaftlichen Diskurs über die drängenden Fragen dieser Zeit. Als sie ein kirchliches Camp in Ungarn besuchte, war sie entsetzt über die dortige ablehnende Haltung gegenüber Ausländern: „Da war es schon krass, wie die auf Flüchtlinge reagieren“, erzählt die Schülerin. Und: „Ungarn ist generell mit der Politik unter Orban so eine spezielle Situation.“

Von heute an bis zum Sonntag will Martin eine Konferenz in Brüssel besuchen, die von den europäischen Grünen organisiert wurde. Die Schülerin wird sich dabei wieder mit wichtigen gesellschaftlichen Themen befassen. Die Veranstaltung trägt den Titel: European Ideas Lab. Politiker und Aktivisten aus ganz Europa werden hier Ideen für eine gerechtere und verantwortungsvoll gestaltete Gesellschaft diskutieren. Zwischen rund 30 Workshops müssen sich die Teilnehmer entscheiden, erklärt Martin. Nur an dreien könne man teilnehmen. „Ich schwanke noch zwischen einigen Workshops“, sagte die 17-jährige Potsdamerin kurz vor ihrer geplanten Abreise nach Brüssel. Sie interessiere sich sehr für die Arbeitsgruppe, in der es um den Konsum und die Grenzen des Wachstums gehe. Vielleicht werde sie dort mitmachen. Eventuell wird sie auch an einem Workshop über soziale Ungleichheit teilnehmen. Auf jeden Fall will Martin einen Workshop mit Grünen-Politikerin Ska Keller zum Thema Flüchtlinge besuchen. Dort werde es beispielsweise darum gehen, wie lokale Flüchtlingsinitiativen besser zusammenarbeiten können.

Marilen Martin ist selbst bislang noch nicht so sehr in der Flüchtlingshilfe tätig. „Das ist sozusagen in den Startlöchern“, sagt sie über ihr geplantes Engagement. Nach den Winterferien soll es richtig losgehen. Beim Erzählcafé am kommenden Donnerstag im Flüchtlingsheim auf dem Brauhausberg möchte sie mitwirken. Und sie will künftig geflüchteten Schülern beim Lernen helfen. Martin wird dann die Arbeitsgruppe Schülerhilfe des Vereins Flüchtlingshilfe Babelsberg verstärken.

Ohne diesen Verein wäre Martin wohl auch nie auf die Konferenz in Brüssel aufmerksam geworden. Über ihre Mutter, die in dem Babelsberger Verein engagiert sei, habe sie davon gehört, dass Schüler für die Konferenz gesucht würden. „Das war vor Weihnachten.“ Man habe „engagierte, politisch interessierte Schülerinnen und Schüler“ für die Konferenz gewinnen wollen, sagt Martin, die sich angesprochen fühlte. Die 17-Jährige nahm also Kontakt auf. „Ich habe mich bei der Flüchtlingshilfe direkt beworben mit einem Motivationsschreiben“, so Martin. „Dann hieß es erst mal, dass sich nicht genügend Leute für den Gipfel angemeldet haben.“ Ursprünglich sei die Idee gewesen, als Team von der Flüchtlingshilfe Babelsberg nach Brüssel zu fahren. Aber das Interesse blieb offenbar gering – und Martin die einzige Anwärterin.

Die Fahrtkosten für die Konferenz übernehmen die Organisatoren, sagt Martin. Für ihr Hotelzimmer erhalte sie einen finanziellen Zuschuss. Dass sie mit dem Flugzeug nach Brüssel reist, sei ihr wegen des Klimaschutzes eigentlich nicht recht gewesen. Denn Flugzeuge belasten bekanntlich das Klima. Aber mit der Bahn würde es wesentlich länger dauern, so dass Martin entweder die Konferenz vorzeitig verlassen müsste – oder am Montag zu spät zur Schule käme. Martin fragte also bei den veranstaltenden Grünen nach, ob der Flug ein Problem sei. Nun, das sei er nicht, so die Antwort. Alle Teilnehmer der Konferenz müssen über den Fahrweg und das Verkehrsmittel Auskunft geben, erläutert Martin. Anschließend werde die durch die Reise verursachte Belastung des Klimas finanziell ausgeglichen – durch eine Spende über das Online-Portal atmosfair. So kann wiederum in Klimaschutz investiert werden.

Bei ihrem geplanten Engagement in der Schülerhilfe für Flüchtlinge kann die 17-Jährige schon auf einige Erfahrungen zurückgreifen. Denn einer etwa gleichaltrigen iranischen Schülerin hat sie bereits Nachhilfe gegeben, zumeist in Mathe, erzählt Martin. Ihre Eltern und die Eltern der Iranerin sind miteinander befreundet. Die iranische Familie lebte zunächst im Flüchtlingsheim am Schlaatz, heute in einer eigenen Wohnung. Man besucht sich gelegentlich. „Das war das erste Mal, dass ich persönlich Kontakt zu Flüchtlingen hatte“, erinnert sich Martin an die Anfangszeit dieser Familienfreundschaft.

In den nächsten Monaten steht für die Gymnasiastin aber noch etwas anderes auf dem Programm: das Abitur. Und was kommt danach? „Ich werde wahrscheinlich im Dezember nach China gehen für sieben Monate“ – als Au-pair und als persönliche Englischnachhilfe. Asien sei generell spannend, sagt Martin.