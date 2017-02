01.02.2017

von Peer Straube

Polizeibericht für Potsdam : Trickbetrüger klaut Handy in Babelsberger Café

von Peer Straube

Foto: dpa

Ein junger Mann wollte drei Frauen in einem Café in der Rudolf-Breitscheid-Straße in ein Gespräch verwickeln und legte einen Zettel auf den Tisch. Dabei ließ er ein Handy mitgehen.

Potsdam - Die Polizei sucht nach einem Trickbetrüger, der am Dienstagabend in Babelsberg zugeschlagen hat. Der Unbekannte hatte am Abend ein Café in der Rudolf-Breitscheid-Straße betreten und dort versucht, drei junge Frauen in ein Gespräch zu verwickeln. Dabei legte er einen Zettel auf den Tisch. Die Frauen, die sich belästigt fühlten, vertrieben den Mann schließlich - allerdings war es ihm zwischenzeitlich gelungen, unbemerkt ein auf dem Tisch liegendes Handy mitgehen zu lassen.

Nach Zeugenaussagen war der Mann 20 bis 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und hatte ein osteuropäisches Aussehen. Er trug dunkle Winterkleidung. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefonnummer: (0331) 55 08 12 24.