Joop kehrt zu Klum-Show zurück

Bild vergößern Foto: dpa

Designer wird Gast-Juror bei GNTM

Deutschlands beliebtester Laufsteg-Juror ist zurück: Der in Potsdam lebende Modeschöpfer Wolfgang Joop kehrt in der neuen Staffel von Heidi Klums Castingshow „Germany’s Next Top Model“ (GNTM) in die Jury zurück – zumindest für einen Gastauftritt. Das bestätigte der 72-Jährige gegenüber den PNN. In den vergangenen Tagen war Joop in die USA gereist – und hatte sich dort mit Klum getroffen. Gerüchte über eine Rückkehr waren am Wochenende durch Fotos genährt worden, auf denen neben Klum und ihren anderen Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky auch Joop zu sehen war. Unter anderem waren sie gemeinsam beim Verkleiden in riesigen Schränken abgelichtet worden, beim Abendessen an einem Tisch und eingekuschelt in eine große Bettdecke. Klum hatte die Bilder über das Fotoportal Instagram gepostet.

2014 und 2015 war der Modeschöpfer bereits reguläres Mitglied der GNTM-Jury. Durch seinen väterlichen, oft warmherzigen Umgang mit den Models und seine Anteilnahme avancierte er rasch zu einem der beliebtesten Juroren, die die Erfolgsshow jemals hatte. Im vergangenen Jahr schied er allerdings – für viele überraschend – aus dem Format aus. Der Designer hatte damals erklärt, dass ihm der Medienrummel langsam zu viel werde. Die neue Staffel von GNTM beginnt am 9. Februar um 20.15 Uhr auf ProSieben. pee