01.02.2017

Polizeibericht für Potsdam : Abgeführt aus dem Obdachlosenheim

Ein alkoholisierter 27-Jähriger wollte das Obdachlosenheim am Lerchensteig nicht verlassen, trotz Hausverbots. Die Polizei nahm ihn vorübergehend in Gewahrsam.

Auto fuhr in Böschung

Bornim - Ein Unfall mit erheblichem Sachschaden hat sich am Montag am Schulplatz in Bornim ereignet. Aus noch ungeklärter Ursache kam ein 64-jähriger Opelfahrer gegen 15 Uhr plötzlich nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Böschung. Durch den Aufprall kippte das Auto auf die Seite, der Fahrer wurde vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Der Opel musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro.

Abgeführt aus dem Heim

Nedlitz - Weil er trotz Hausverbots das Obdachlosenheim am Lerchensteig nicht verlassen wollte, musste ein 27-Jähriger in der Nacht zum Dienstag von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Mitarbeiter des Heims hatten die Behörde verständigt, weil der Mann das Gelände trotz mehrfacher Aufforderung nicht verlassen wollte. Auch gegenüber den Polizisten verhielt er sich aggressiv und beleidigend. Der alkoholisierte Mann wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird wegen Hausfriedensbruchs und Beleidigung ermittelt.