01.02.2017

Bundesweite Studie : Potsdam bei Ladendiebstahl im Mittelfeld

von Erik Wenk

Potsdam - Ladendiebstähle gehören für viele Potsdamer Händler zum Alltag: 1127 Fälle gab es im Jahr 2015, ein leichter Anstieg von 66 Diebstählen im Vergleich zum Vorjahr. Damit liegt die Landeshauptstadt nur im Mittelfeld einer bundesweiten Studie, die das Produktvergleichs-Portal „billiger.de“ am Dienstag veröffentlicht hat: Untersucht wurden insgesamt 100 Städte, Potsdam landete mit 687 Ladendiebstählen pro 100 000 Einwohnern auf Platz 58. Ähnlich sieht es im Ländervergleich aus: Brandenburg liegt auf Platz 11.

Wesentlich schlechter ergeht es den Ladenbesitzern in Flensburg, Saarbrücken und Dortmund: Die drei Städte wurden von billiger.de zu den „Klauhochburgen“ Deutschlands gekürt. Flensburg verzeichnete dabei 1308 Ladendiebstähle pro 100 000 Einwohner und lag damit 75 Prozent über dem Durchschnitt. In absoluten Zahlen liegt hingegen Berlin an vorderster Stelle: Hier gab es 2015 mehr als 36 000 Ladendiebstähle, ein Anstieg von rund 4300 Fällen gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt zeigt sich bundesweit ein leichter Anstieg von Ladendiebstählen von sieben Prozent von 2014 zu 2015.

Die meisten Diebe sind Deutsche

Die meisten der mutmaßlichen Diebe sind Deutsche: Sie machen 57 Prozent der Tatverdächtigen aus, an zweiter Stelle kommen Ost- und Südeuropäer mit 24 Prozent. In Potsdam liegt der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger bei knapp 35 Prozent. Eine erfreuliche Zahl ist die Aufklärungsquote: Sie bewegt sich in fast allen Städten bei rund 90 Prozent, in Potsdam sind es 90,9 Prozent. Allerdings gibt es eine Dunkelziffer: Rund 90 Prozent der Ladendiebstähle bleiben unbemerkt und werden nicht angezeigt.

Die drei „klauärmsten“ Städte sind laut der Studie Speyer, Bayreuth und Leverkusen, vor allem in bayrischen Städten wird recht wenig gestohlen. Zu den beliebtesten Diebesobjekten gehören Kosmetikartikel, Spirituosen, CDs und DVDs, aber auch Batterien und Socken.