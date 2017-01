31.01.2017

von PNN Drucken

Polizeibericht für Potsdam : Betrunken gegen Laterne gefahren

von PNN

Bild vergößern Foto: dpa

Ein betrunkener Autofahrer verursachte einen Unfall, begann dann Fahrerflucht und prallte dann gegen einen Laternenpfahl.

Betrunken gegen Laterne gefahren

Babelsberg - Ein betrunkener Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen einen Unfall verursacht und danach Fahrerflucht begangen. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Mann mit seinem Toyota an der Einmündung der Wetzlarer Straße in Richtung Nuthestraße die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen einen Laternenpfahl prallte. Danach wendete er den stark beschädigten Wagen und fuhr in Richtung der Straßenbahnunterführung davon. Dort fand die Polizei das Auto kurze Zeit später, am Laternenpfahl lagen ebenfalls Teile des Wagens herum, darunter die Stoßstange. Eine andere Polizeistreife entdeckte wenig später auch den Fahrer. Der Mann aus Potsdam-Mittelmark war nicht nur alkoholisiert, sondern hatte auch Drogen genommen. Er wurde zur Blutentnahme und Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Einbruch in Werkstatt

Industriegebiet - Unbekannte sind am Wochenende in eine Werkstatt im Industriegebiet eingebrochen. Die Täter durchtrennten den Maschendrahtzaun und schlugen eine Scheibe des Werkstattgebäudes ein. Anschließend stahlen sie verschiedene Werkzeuge und Fahrzeugreifen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.