30.01.2017

Polizeibericht für Potsdam : Drewitz: Mit dem Auto überschlagen

Kunde von Dealer attackiert

Waldstadt II - Ein 19-jähriger Syrer ist am späten Samstagabend in der Saarmunder Straße von zwei Tschetschenen angegriffen und beraubt worden. Ein Zeuge hatte die Tat beobachtet und die Polizei alarmiert. Offenbar hatte der Syrer bei den Tschetschenen Drogen kaufen wollen. Als diese sahen, dass er eine größere Menge Bargeld dabei hatte, bedrohten sie ihn mit einem Messer und raubten das Geld und ein Handy. Laut Polizei hatte das Opfer eine Schnittverletzung an der Hand und ein großes Hämatom am Kopf. Die Beamten konnten die geflüchteten Täter kurze Zeit später in einem nahen Waldstück aufgreifen. Die beiden Männer wurden vorerst in Polizeigewahrsam genommen.

Mit dem Auto überschlagen

Drewitz - Ein 27-jähriger Mann hat sich in der Nacht zum Samstag mit seinem Auto auf der Abfahrt der Anschlussstelle Drewitz der A115 überschlagen. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und die Polizei alarmiert. Offenbar war der Mann betrunken, er wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss ermittelt.