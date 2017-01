Biomarkt schließt für einen Monat

Berliner Vorstadt - Der Biomarkt „Biocompany“ an der Schiffbauergasse schließt im Februar für Umbauarbeiten. Wiedereröffnung ist am 4. März, wie Unternehmenssprecherin Imke Sturm den PNN sagte. Man erhoffe sich von der Modernisierung eine Einsparung von 90 Prozent der Heizkosten und 50 Prozent des Stromverbrauchs. Dafür soll unter anderem eine Abwärmeanlage eingebaut werden, die an die Kältetechnik gekoppelt ist. Damit könne der Markt komplett auf eine Heizung verzichten. Außerdem soll die Einrichtung modernisiert werden, unter anderem mit mobilen Holz-Displays, die aus heimischen Hölzern in der Werkgemeinschaft für Berlin-Brandenburg, einer anerkannten Werkstatt für Menschen mit Behinderungen, gefertigt werden, so die Unternehmenssprecherin weiter. Zur Vorbereitung der einmonatigen Schließung ab 1. Februar gewährt der Markt am morgigen Samstag zehn Prozent Rabatt. Die Biomarktkette betreibt in Potsdam vier Filialen. Pläne für weitere Läden gebe es derzeit nicht. jaha