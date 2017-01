27.01.2017

Förderverein Pfingstberg : Weihnachten im Belvedere geplant

Bild vergößern Foto: A. Klaer

Potsdam - Gut vier Wochen nach Weihnachten bereitet sich der Förderverein Pfingstberg schon auf das nächste Weihnachtsfest vor – und plant einen neuen Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit: Im Schloss Belvedere soll es in diesem Jahr erstmals einen Weihnachtsmarkt geben, teilte der Förderverein mit. Am Wochenende vom 1. bis 3. Dezember soll das Schloss demnach für Besucher geöffnet werden. Rund um das weihnachtlich geschmückte Bassin sollen Händler aus der Region Kunsthandwerk und Leckereien anbieten. Engel und Weihnachtsmann sind mit Präsenten unterwegs, die Schlosswände sollen beleuchtet werden.

Die Besucher sollen sich in mit Schafsfellen und Decken hergerichteten Sitzecken niederlassen können. Das Maurische Kabinett verwandelt sich in eine Märchenstube über den Dächern Potsdams, in den Gemäuern im Erdgeschoss wird gemeinsam gebastelt. Weihnachtslieder zum Mitsingen bringt der Chor Cantamus zu Gehör, Musik kommt auch vom Trio Intermezzo. Für den Markt seien nur noch wenige Händlerplätze frei, teilte der Förderverein mit. Die Eintrittspreise sollen rechtzeitig bekannt gegeben werden. Die neue Initiative sei Teil der in der neuen städtischen Tourismuskonzeption vorgesehenen Erweiterung des Veranstaltungsangebotes in der Herbst- und Wintersaison, hieß es.