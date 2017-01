26.01.2017

von PNN Drucken

Polizeibericht für Potsdam : Bungalow in Babelsberger Kleingartenanlage abgebrannt

von PNN

Bild vergößern Foto: dpa

Ein Bungalow in einer Babelsberger Kleingartenanlage ist komplett abgebrannt, weitere Brände konnten gelöscht werden. Ein 17-jähriger Potsdamer wurde vernommen.

Potsdam - In einer Kleingartenanlage in Babelsberg hat es am Mittwochabend gebrannt. Die Feuerwehr rückte aus, konnte ein brennendes Bungalow aber nicht löschen, es brannte komplett nieder. In zwei weiteren Gärten brannte es ebenfalls. Zum einen wurde Mobiliar angezündet, in einem anderen Garten brannte es auf einer Terrasse. Die Feuerwehr konnte die Flammen aber schnell löschen. In beiden Fällen wurden Lappen gefunden, die vermutlich als Brandbeschleuniger genutzt wurden, teilt die Polizei mit. Bei einer vierten Gartenlaube wurden die Fenster eingeworfen.

Steckt hinter den Bränden ein 17-jähriger Potsdamer?

In der Nähe des Tatorts trafen die Kameraden einen 17-jährigen Potsdamer an, der sich auffällig verhielt. Zur Vernehmung wurde er in die Polizeiinspektion Potsdam gebracht und danach seinen Eltern übergeben.

Am Donnerstagvormittag waren Kriminaltechniker vor Ort. Nun wird untersucht, wie es zu den Bränden kommen konnte und ob der 17-Jährige dahinter steckt. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist bisher noch unklar.