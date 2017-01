25.01.2017

Lichterfest in Potsdam : Potsdamer "Lichtspektakel" soll größer werden

In diesem Jahr soll es eine Neuauflage des Lichtspektakels geben.

Im vergangenen Jahr fand das Lichtfest "Een Lichtspektakel" zum ersten Mal statt, einige Häuser im Holländischen Viertel wurden dafür angeleuchtet. In diesem Jahr soll es wieder stattfinden - und größer werden.

Potsdam - Das im vergangenen Jahr erstmals veranstaltete Potsdamer Lichtfest soll dieses Jahr die gesamte Innenstadt umfassen. Vom 3. bis zum 5. November sollen die Bahnhofspassage, das Belvedere, Objekte in Babelsberg und in der historischen Innenstadt beleuchtet werden, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten.

Begleitet werden die Inszenierungen von einem Markt, sowie Tanz- und Theateraufführungen. Im vergangenen Jahr fand das Fest unter dem Namen "Een Lichtspektakel" ausschließlich im Holländischen Viertel statt und zog 20 000 Besucher an. (dpa)

