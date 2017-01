25.01.2017

Winter in Potsdam : Arm- und Beinbruch

Die Glätte auf Potsdamer Gehwegen führte zu zahlreichen Stürzen, einige Potsdamer kamen mit Brüchen isn Krankenhaus. Schlimmere Unfälle blieben aus.

Potsdam - Die Glätte auf Potsdamer Gehwegen hat zu zahlreichen Stürzen mit zum Teil schmerzhaften Folgen geführt. Allein am Dienstagvormittag musste das Klinikum zwölf Patienten mit Bruchverletzungen nach Stürzen aufnehmen, wie eine Sprecherin den PNN auf Anfrage sagte. Es handele sich um Frakturen an Armen, Beinen oder Handgelenken. Vornehmlich betroffen gewesen seien Personen, die auf dem Weg zur Arbeit waren.

Keine schlimmeren Unfälle auf Potsdamer Straßen

Tatsächlich hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für die Region bis zum Dienstagabend Frost vorhergesagt – sowie überfrierende Nässe. Für den heutigen Mittwoch wird erneut vor Minusgraden gewarnt. Bereits am Montagabend waren die Straßen in Potsdam vielerorts glatt, nachdem Sprühregen auf dem Boden gefroren war.

Zumindest im Autoverkehr hatte das Wetter bis Dienstagmittag noch zu keinen schlimmeren Unfällen geführt. „Die Verkehrsteilnehmer haben sich auf die vorherrschenden Witterungsbedingungen sehr gut eingestellt, sodass wir keine steigenden Unfallzahlen zu verzeichnen hatten“, sagte eine Polizeisprecherin.

Step-Winterdienst ist nur auf Flächen unterwegs, für den dieser zuständig ist

Zuständig für den Winterdienst auf 380 Straßen- sowie 90 Geh- und Radwegkilometern der Stadt ist die kommunale Stadtentsorgung Potsdam (Step). Ein Sprecher sagte auf Anfrage, seit Dienstagnacht 1 Uhr sei die Step in den gefährdeten Bereichen unterwegs – allerdings eben nur auf den Flächen, für die die Step auch zuständig sei. Ein Beispiel: Allein für den Bereich am Platz der Einheit gebe es neben einem Step-Auftrag für den Gehwegbereich im Norden und die Haltestellen auch mehrere Anliegerzuständigkeiten, „für deren Einhaltung die Step nicht verantwortlich ist“, so der Sprecher. Die Winterdienst-Hotline des Unternehmens ist unter Tel.: (0331) 661 71 71 erreichbar. Die Pflichten der Anlieger bei Eis und Schnee regelt die Straßenreinigungssatzung der Stadt.