20.01.2017

Newsblog: Eröffnung des Museums Barberini : Bill Gates, Günther Jauch und Angela Merkel kommen zur Eröffnung

Bild vergößern Das Museum Barberini öffnet mit drei Ausstellungen. Foto: A. Klaer

Das neue Potsdamer Kunstmuseum Barberini eröffnet am heutigen Freitag offiziell. Verfolgen Sie hier, was heute in Potsdam los ist.

- Hasso Plattner, Mitbegründer des Softwarekonzerns SAP, mehrfacher Milliardär und Mäzen, erhält ab 13 Uhr die Ehrenbürgerwürde der Stadt Potsdam.

- Ab 17 Uhr beginnt die feierliche Barberini-Eröffnung mit Ansprachen von Hasso Plattner, Oberbürgermeister Jann Jakobs, Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, Bundeskanzlerin Angela Merkel.

- Für geladene Gäste findet am Abend ab 20 Uhr im Innenhof des Museums ein Konzert statt: Rocklegende John Fogerty wird auftreten.

Ehrenbürgerwürde für Hasso Plattner: Vor der eigentlichen Barberini-Eröffnung erhält Mäzen Hasso Plattner beim Neujahrsempfang der Stadt im Nikolaisaal ab 13 Uhr die Potsdamer Ehrenbürgerwürde. Die Laudatio auf Plattner werden der Fernsehmoderator Günther Jauch und Brandenburgs Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) gemeinsam halten.

"Wir ehren einen Freund Potsdams für sein gesellschaftliches Engagement in unserer Stadt und verleihen ihm daher heute die Ehrenbürgerwürde“, sagte Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs zum Beginn der Veranstaltung.

"Er ist einer der wichtigsten Väter des Brandenburger Erfolgs in den letzten zehn Jahren", sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke anschließend.

Plattner spendierte 21 Millionen Euro für die historische Fassade des Landtagsschlosses, stiftete das Hasso-Plattner-Institut in Potsdam und ließ das historische Palais Barberini wiederaufbauen.





650 Gäste zur Eröffnung: Wie das Museum Barberini am Freitagmittag mitteilt, werden 650 Gäste aus dem In- und Ausland zum Festakt erwartet. Auf der Liste steht auch Bill Gates, dessen Kommen bisher nicht offiziell bestätigt wurde. Auch zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Medien, Kunst und Kultur werden zur offiziellen Eröffnung am Nachmittag kommen, unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel, Ministerpräsident Dietmar Woidke, Springer-Chef Mathias Döpfner, Friede Springer, Günther Jauch, Max Raabe, Volker Schlöndorff und Axel Milberg.

Großeinsatz der Polizei: Für die Polizei ist die feierliche Eröffnung des neuen Museums ein "herausragendes Ereignis an einem herausragenden Ort mit herausragenden Besuchern", wie Einsatzleiter Karsten Schiewe den PNN vorab gesagt hat. Eine Reihe von "sicherheitsrelevanten Personen" werde erwartet, darunter Bundeskanzlerin Angela Merkel und auch Bill Gates. Bereits am Freitagmorgen wurden auf dem Alten Markt zahlreiche Verkehrskegel und auch Durchfahrt-Verboten-Schilder aufgestellt.

Die Einfahrt zum Alten Markt ist nicht mehr möglich. Weite Teile des Platzes „werden gerade zu Beginn der Festveranstaltung nicht zugänglich sein", sagte Karsten Schiewe. Wie viele Polizisten heute im Einsatz sein werden, sagte er den PNN nicht.

+++ Was heute geplant ist +++

Festakt ab 17 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird kommen und eine Ansprache halten, genauso wie Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke, Potsdams Oberbürgermeister Jann Jakobs (beide SPD) und natürlich der Gastgeber, Hasso Plattner. Wer die übrigen „sicherheitsrelevanten“ Gäste sein werden, wird noch geheim gehalten. Die Polizei geht aber davon aus, dass Bill Gates kommen will, wie der zuständige Einsatzleiter im PNN-Interview sagte. Der Microsoft-Gründer ist Multimilliardär wie Plattner und hat für die Eröffnungsausstellung mindestens ein hochkarätiges impressionistisches Werk beigesteuert. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es aber noch nicht.

Plattner erhält die Ehrenbürgerwürde der Stadt: Festlich wird es aber auch schon am Freitagmittag zugehen, wenn Hasso Plattner im Rahmen des Potsdamer Neujahrsempfangs die Ehrenbürgerwürde der Stadt verliehen wird. Dieses Jahr haben laut Stadtverwaltung besonders viele Gäste zugesagt, mehr als 600 Menschen werden zu dem Empfang ab 13 Uhr im Nikolaisaal erwartet. Erstmals habe auch der Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) die Einladung angenommen, hieß es. Die Laudatio auf Plattner werden laut Stadt der Fernsehmoderator Günther Jauch und Brandenburgs Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) gemeinsam halten. Die Ehrenbürgerschaft, so heißt es in der entsprechenden Satzung der Stadt, bekommen Menschen verliehen, die sich „in besonderem Maße um die Entwicklung und das Ansehen der Stadt Potsdam oder/und um das Wohl ihrer Bürger verdient gemacht“ haben oder die „aufgrund herausragender Leistungen mit hochrangigen nationalen oder internationalen Auszeichnungen geehrt wurden“.

