HINTERGRUND : Gemeinsam bauen in Potsdam

Das Hausbauprojekt an der Dieselstraße ist nicht das erste, in dem die Stadtkontor GmbH eine Baugemeinschaft betreut. So sind in der Mühlenstraße in unmittelbarer Nähe zum Park Babelsberg sechs Stadthäuser entstanden, die im Jahre 2013 fertiggestellt wurden. Auftraggeber war auch hier eine Baugemeinschaft. Ebenso wie im Baugebiet an der Dieselstraße erfolgt die Wärmegewinnung in den sechs Stadthäusern am Babelsberger Park mittels Erdwärme und Solarthermie.

So manchem Potsdamer dürfte bei dem Namen Prager Straße zuerst die sächsische Landeshauptstadt Dresden einfallen. Dort gibt es unter diesem Namen einen recht bekannten breiten Boulevard. Doch auch Potsdam hat seine Prager Straße. Aber sie ist gewissermaßen ein ziemlich unbekannter Winzling und liegt im Karree zwischen Horstweg, Großbeerenstraße, Wetzlarer- und Nuthestraße. Dort hat eine Baugemeinschaft gemeinsam mit Stadtkontor in den Jahren 2012/13 zwölf zweigeschossige Doppelhaushälften errichtet. Auch hier verwendete man Erdwärmetechnik und Solarthermie.

Die Alte Brauerei in Babelsberg wurde ebenfalls mithilfe von Stadtkontor und einer Baugemeinschaft zu einem Wohnstandort umgebaut. Auch für einige wenige andere Grundstücke in Potsdam haben sich Privatleute zu Baugemeinschaften zusammengeschlossen. In der Behlertstraße hat eine Baugemeinschaft ein größeres Objekt realisiert. Nahe der Biosphäre im Bornstedter Feld gibt es gleichfalls ein solches Projekt – dort mit fünf Mehrfamilienhäusern.

Da Baugemeinschaften ohne Bauträger auskommen, entfallen entsprechende Kosten. Allerdings müssen sich die Mitglieder der Gruppe gut untereinander abstimmen. Häufig sind sehr viele Diskussionsrunden erforderlich, insbesondere dann, wenn es – anders als im vorgestellten Projekt an der Dieselstraße – noch keine fertigen Pläne gibt. Andererseits hat die Gemeinschaft dann die volle Auswahl, was die äußere Gestalt der Gebäude anbelangt. Der Traum von den eigenen vier Wänden kann so individuell verwirklicht werden. HC