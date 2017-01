19.01.2017

von Jana Haase Drucken

Aus dem Polizeibericht für Potsdam : Tram-Unfall und Rauchalarm im Klinikum

von Jana Haase

Bild vergößern Nach dem Unfall. Ein VW-Transporter nahm einer Tram in der Friedrich-Ebert-Straße die Vorfahrt. Foto: Enrico Bellin

Am Donnerstagmorgen gab es nach einem Tram-Unfall in der Innenstadt Verzögerungen. Am Mittwochabend sorgte ein Schmorbrand am Bergmann-Klinikum für einen Feuerwehr-Großeinsatz.

Potsdam - Am Donnerstagmorgen ist es in der Friedrich-Ebert-Straße auf Höhe Gutenbergstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einer Tram und einem VW-Kleintransporter gekommen. Wie die Polizei mitteilte, missachtete der 45-jährige VW-Fahrer gegen 8.40 Uhr die Vorfahrt der Tram der Linie 96, als er aus der Gutenbergstraße die Friedrich-Ebert-Straße überqueren wollte. Es kam zum Unfall, bei dem sowohl der VW-Fahrer als auch der Tram-Fahrer leicht verletzt wurden. Beide wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Straßenbahn konnte erst nach 30 Minuten vom Unfallort weggefahren werden, in der Zwischenzeit staute sich der Tram-Verkehr in Richtung Innenstadt. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden auf mehr als 10 000 Euro.

Straßensperrungen und Evakuierung wegen Schmorbrand im Klinikum

Zu einer Evakuierung und mehreren Straßensperrungen ist es bereits am Mittwochabend am städtischen Bergmann-Klinikum gekommen. Ein versehentlich auf einer heißen Herdplatte abgestellter Plastikkorb aus der Geschirrspülmaschine sorgte gegen 19.20 Uhr für einen Schmorbrand mit starker Rauchentwicklung, wie die Polizei mitteilte. Der Plastikkorb verschmorte so stark, dass die Küche verrauchte und alle Patienten der Station kurzfristig die Station verlassen mussten. Verletzt wurde niemand. Für die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr wurden mehrere angrenzende Straßen gesperrt. Erste Ermittlungen der Polizei wegen fahrlässiger Brandstiftung ergaben, dass eine Servicemitarbeiterin mutmaßlich für die Unachtsamkeit verantwortlich ist.