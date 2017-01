19.01.2017

Polizeibericht für Potsdam : Babelsberg: Einbruch auf Baustelle

Diebe klauen Arbeitsgeräte und Baumaschinen von einer Baustelle in Babelsberg.

Babelsberg - Unbekannte Täter sind in der Nacht auf den gestrigen Mittwoch in der Stahnsdorfer Straße in ein im Bau befindliches Mehrfamilienhaus eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hätten die Täter eine Tür aufgebrochen und zahlreiche Arbeitsgeräte und Baumaschinen aus dem Gebäude geklaut. Angaben der geschädigten Firma zufolge ist ein Sachschaden in Höhe von mehr als 2000 Euro entstanden.