18.01.2017

von PNN

Potsdam : Polizei warnt vor Betreten von Eisflächen

Der Anblick ist trügerisch. Trotz der vergangenen Frosttage warnt die Wasserschutzpolizei eindringlich vor dem Betreten von Eisflächen von Seen und fließenden Gewässern. Nirgendwo sei eine tragende Eisfläche bei Seen und Flüssen vorhanden, sagte der Leiter der Wasserschutzpolizei bei der Polizeidirektion West, Erster Hauptkommissar Joachim Pötschke. Die Eisstärke wird durch viele Faktoren beeinflusst, wie der Fließgeschwindigkeit des Wassers, einfließenden Abwässern, der Schifffahrt oder auch durch Schnee. Deshalb rate man vom Betreten zugefrorener Seen, Flüsse und Kanäle ab, so Pötschke. Wintersport auf dem Eis sei nur auf Kunsteisbahnen oder überfluteten Wiesen sicher.