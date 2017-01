17.01.2017

Verkehr in Potsdam : Aus alt mach neu: Erste Tatra-Tram modernisiert

von Marco Zschieck

Bild vergößern Foto: A Klaer

Die Tatra-Bahnen werden länger als ursprünglich geplant auf Potsdams Gleisen fahren. Dafür werden sie nun modernisiert.

Potsdam - Die erste modernisierte Tatra-Tram ist wieder in Potsdam. In den vergangenen Monaten wurde der Waggon in Prag aufgemöbelt. Elf weitere der 1987 gebauten Fahrzeuge sollen ebenfalls dort für acht weitere Jahre auf den Potsdamer Gleisen fit gemacht werden, weil Potsdam das Geld für moderne Niederflurstraßenbahnen fehlt.