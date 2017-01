DDR-Komiker Rennhack in Potsdam

Bild vergößern Foto: dpa

Sie sind vielen Potsdamern noch aus dem DDR-Fernsehen ein Begriff: Die Komiker Heinz Behrens und Heinz Rennhack gastieren am 4. Februar in Potsdam. Dann sind die beiden in der Schinkelhalle im Kulturquartier Schiffbauergasse mit der Komödie „Zwei Genies am Rande des Wahnsinns“ zu sehen, wie die Veranstalter mitteilten. Es handelt sich um einen Schwank, Regie führt Sebastian Wirnitzer. Behrens und Rennhack spielen zwei verkrachte Gestalten, die sich gegenseitig nicht ausstehen können – einen neurotischen Komiker in Geldnot und einen ehemaligen Staatsschauspieler. Weil ihre Agenten sie für einen gemeinsamen Auftritt gebucht haben, stehen sie nun auf der Probebühne. Zu weiteren Verwicklungen führt die Tatsache, dass die beiden über den geplanten Auftritt nur vage Bescheid wissen: Während der eine glaubt, er sei für eine Hochzeit gebucht, ist der andere überzeugt, es geht um eine Beerdigung. Für das Stück stehen Heinz Behrens („Polizeiruf 110“) und Heinz Rennhack („Spuk im Hochhaus“) erstmals gemeinsam auf der Bühne. Tickets zum Preis von 30,50 Euro gibt es über das Portal www.eventim.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. PNN