16.01.2017

von Heike Kampe Drucken

Wintertipps : Potsdam mit Kindern im Winter

von Heike Kampe

Bild vergößern Lesestunde in der Bibliothek

Es bleibt frostig, auch neuer Schnee soll fallen: Wie Familien in Potsdam ohne Langeweile durch die kalten Tage kommen.

Wenn es draußen ungemütlich kalt und nass ist und es früh dunkel wird, können Wochenenden mit Kindern ziemlich lang werden. Doch auch wenn das Wetter nicht zum Spazierengehen oder zum Schlittenfahren einlädt und die Hörspiele schon dreimal gehört sind, gibt es in Potsdam viele Gelegenheiten, die Winterstunden angenehm und unterhaltsam im Warmen zu verbringen. An den Wochenenden und in den Winterferien erwarten zahlreiche Einrichtungen Kinder und Familien mit einem kunterbunten Programm. Ein Überblick.

Auf zu den Sternen. Wer immer schon mal wissen wollte, woher die Sternschnuppen kommen oder wie heiß es auf der Venus ist, der ist im Urania-Planetarium in der Gutenbergstraße 71/72 genau richtig. In den Ferien bietet das Planetarium täglich außer Donnerstag jeweils um 11.30 Uhr und um 14 Uhr spannende Reisen durchs Universum. Auch an den Wochenenden öffnet das Planetarium seine Pforten für Familien. Der Eintritt kostet 5,50 Euro und ermäßigt 4 Euro. www.urania-planetarium.de

Träumen und tuschen. An heimeligen Wintertagen lässt es sich wunderbar träumen und fantasieren. Am 30. und 31. Januar lädt Künstlerin Heike Isenmann in ihre Zeichenschule Kunstgriff 23 in der Carl-von-Ossietzky-Straße 23 ein, um gemeinsam mit den Kindern ein Traumtagebuch zu binden und in einem Stop-Motion-Trickfilm Figuren lebendig werden zu lassen. Die Winterferien-Werkstatt ist für Kinder von sechs bis 16 Jahren geeignet und kostet inklusive Material und Pausenverpflegung 95 Euro. Die Tage sind auch einzeln buchbar. www.kunstgriff23.de

Experimentierspaß. In der interaktiven Ausstellung des wissenschaftlichen Mitmachmuseums Extavium dreht sich alles um Naturphänomene. Das Museum bietet auch 30-minütige Experimentierkurse an, die von fachkundigen Mitarbeitern angeleitet werden. Das Thema im Winter: Das gefangene Licht, Leuchtsteine und unsichtbare Farben. Die Kurse finden an den Wochenenden und in den Ferien mehrmals täglich statt, genaue Zeiten erfährt man vor Ort, Am Kanal 57. Die Teilnahme kostet zusätzlich zum Eintritt 5 Euro. www.extavium.de

Knetlust. Die Keramikerin Anette Weber weiß, wie man Ton in die richtige Form bringt, ihn mit Händen und Werkzeug bearbeitet. Wer das auch lernen will, ist in der Ferienzeit täglich von 10 bis 15 Uhr in der Tonwerkstatt im Atelier o.Ton in der Wichgrafstraße 32 willkommen. Pro Stunde kostet die Ferien-Werkstatt 10 Euro, inklusive Ton und Glasur. Ob man nur kurz hereinschnuppern oder ein aufwendigeres Kunststück fertigen möchte, bleibt jedem selbst überlassen. www.atelier-o-ton.de.

Erzähl mir eine Geschichte. Ob spannende Abenteuergeschichten oder Märchen aus aller Welt – bei den Samstagsvorlesern in der Stadt- und Landesbibliothek, Am Kanal 47, kommen Kinder ab vier Jahren samstags ab 11 Uhr voll auf ihre Kosten. Treffpunkt ist in der Kinderwelt der Bibliothek. Einmal im Monat trifft sich außerdem von 14 bis 16 Uhr die Schreibwerkstatt in der Jugendetage. Ob Krimi oder Fantasy-Roman – jeder, der gern schreibt oder lernen möchte, wie es geht, ist hier gern gesehen. Der Eintritt ist jeweils frei. www.bibliothek.potsdam.de.

Bühne frei! Märchenhaft verzaubern lassen können sich Kinder ab drei Jahren in der Puppenbühne Burattino in der Babelsberger Rosenstraße 35. Aktuell steht die Stücke Frau Holle und Schneewittchen auf dem Spielplan. Gespielt wird samstags um 15.30 Uhr und sonntags um 10 und 15.30 Uhr. Auch an den Ferientagen gibt es Spieltermine. Bitte telefonisch reservieren unter (0331)742 550. www.werkstatt-burattino.de

Immer in Bewegung. Im Ferienkurs „Tanzlabor“ schlüpfen Kinder von acht bis zwölf Jahren tänzerisch in verschiedene Rollen und entwickeln ein eigenes Tanz-Theater- Stück. Der Workshop findet in der Winterferienwoche von 9 bis 15 Uhr im Treffpunkt Freizeit, Am Neuen Garten 64, statt und ist kostenlos. Wie man schnell und sicher Hindernisse überwindet, lernen Kinder und Jugendliche von acht bis 14 Jahren im Workshop „Parkour“, ebenfalls im Treffpunkt Freizeit. Der Parkourkurs findet von 9 bis 12 Uhr statt und kostet 50 Euro ohne Verpflegung und 75 Euro mit Nachmittagsbetreuung und Verpflegung. Bitte bis zum 20. Januar anmelden: anmeldung@treffpunktfreizeit.de oder telefonisch unter (0331) 505 86 00. www.treffpunktfreizeit.de