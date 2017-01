15.01.2017

Netzausfall : Tausende Potsdamer ohne Netz

Bild vergößern Telekomrouter im Fokus. Die Geräte des Branchenriesen wurden Opfer der Attacke aus dem Internet, weil sie sich nicht gewehrt haben. Foto: dpa

Im Vodafone-Netz in der Region Potsdam geht seit Sonntagmorgen nichts mehr. Grund ist ein Stromausfall.

Potsdam - Tausende Potsdamer ohne Telefon und Internet: Im Netz von Vodafone in

der Region Potsdam kam es am Sonntag zum großflächigen Ausfall.

Insgesamt seien im Raum Potsdam rund 5000 DSL-Kunden sowie 13 000

Mobilfunkkunden betroffen, sagte eine Sprecherin des Unternehmens den

PNN. Der Ausfall begann demnach gegen 7.30 Uhr. Grund sei ein

Stromausfall an wichtigen Netzelementen, sagte eine Vodafone-Sprecherin

in den Mittagsstunden den PNN auf Anfrage. Ein Techniker sei „genau

jetzt“ vor Ort. Man hoffe, die Störungen könnten schnell behoben werden.