13.01.2017

Polizeibericht für Potsdam : Waldstadt: Zwölfjährige bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall wurde eine Zwölfjährige verletzt. Ein Enkeltrick in Potsdam ist gescheitert. Und ein 23-jähriger Autofahrer wurde gestoppt, der ohne Versicherung und Führerschein, dafür unter Drogeneinfluss unterwegs war.

Zwölfjährige bei Unfall verletzt

Waldstadt - Zu einem Unfall mit einer Verletzten ist es am Mittwochnachmittag in der Drewitzer Straße gekommen. Ein 37-Jähriger Audi-Fahrer war gegen 15 Uhr in Richtung Industriegebiet unterwegs und geriet bei einem Bremsmanöver auf die Gegenfahrbahn. Laut Polizei war er offenbar mit unangepasster Geschwindigkeit unterwegs und geriet ins Schlingern, als das Auto vor ihm bremste und er abbremsen musste. Er kollidierte mit einem entgegenkommenden VW. Eine zwölfjährige Insassin des VW wurde verletzt und mit Verdacht auf einen Nasenbruch ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 14 000 Euro geschätzt.

Unter Drogen und ohne Führerschein

Innenstadt – Ein 23-jähriger Potsdamer ist am Donnerstag von der Polizei gestoppt worden. Bei der Überprüfung in der Hegelallee konnte festgestellt werden, dass das Auto von der Berliner Verkehrsbehörde wegen fehlenden Versicherungsschutzes zur Fahndung ausgeschrieben war. Außerdem konnte der Fahrer keinen gültigen Führerschein vorlegen. Zu allem Übel stand er erheblich unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein Schnelltest verlief positiv auf den Konsum von Cannabisprodukten. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und das Auto stillgelegt.

Enkeltrick gescheitert

Potsdam-West - Erneut hat eine Betrügerin mit dem sogenannten Enkeltrick Geld ergaunern wollen – scheiterte aber, weil der 94-Jährige, auf den sie es abgesehen hatte, nicht auf den Trick hereinfiel. Die Frau meldete sich als vermeintliche Enkeltochter telefonisch bei dem älteren Herren und bat um Geld für den Kauf einer Eigentumswohnung. Als er nicht darauf einging, legte sie auf. Die Kripo ermittelt wegen versuchten Betrugs.

Gesuchte Frau festgenommen

Babelsberg - Eine mit mehreren Haftbefehlen gesuchte Frau hat die Polizei am Mittwochabend in der Großbeerenstraße festgenommen. Ein Anwohner hatte die Beamten verständigt, nachdem er beobachtet hatte, wie sich die 25-Jährige mit ihrem Hund in einem Treppenaufgang in der Großbeerenstraße niederlassen wollte. Bei der Kontrolle durch die Polizei stellte sich heraus, dass die Frau aus Brandenburg/Havel mit drei Haftbefehlen durch die Staatsanwaltschaft Potsdam gesucht wurde. Sie wurde festgenommen und ins Gefängnis gebracht. Der Hund wurde dem zuständigen Tierheim übergeben.