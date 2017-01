12.01.2017

Verkehr in Potsdam : Nur noch Tempo 30 am Landtag

Bild vergößern In der Landtagskurve bis zur Fußgängerampel gilt künftig Tempo 30. Foto: PNN-Archiv

Von der Langen Brücke bis zum Filmmuseum gilt ab Freitag Tempo 30. Dadurch soll die Schleudergefahr verringert werden.

Potsdam - Ab Freitag, 13. Januar, gilt auf der Kurve am Landtag Tempo 30. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstagabend kurzfristig mitteilte, gilt die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Breiten Straße ab der Langen Brücke bis auf die Höhe der Fußgängerampel am Filmmuseum. Dadurch soll die Schleudergefahr in diesem kurvigen Abschnitt verringert werden, hieß es. Alle Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Aufmerksamkeit und Einhaltung der neuen zulässigen Höchstgeschwindigkeit gebeten.

An der Stelle war es immer wieder zu schweren Unfällen gekommen. Im vergangenen Oktober etwa verlor eine 25-jährige Autofahrerin die Kontrolle über ihren Wagen und geriet in den Gegenverkehr.