12.01.2017

Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam : Lesung mit Manfred Stolpe

von PNN

Bild vergößern Brandenburgs Ex-Ministerpräsident Manfred Stolpe (SPD). Foto: dpa

Potsdam - Das Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF) veranstaltet am kommenden Dienstag eine Lesung mit Brandenburgs Ex-Ministerpräsident Manfred Stolpe. André Förster vom Verlag für Berlin-Brandenburg wird aus dem Buch „Von Pommern nach Potsdam. Ein Leben im Gespräch“ lesen, auch der SPD-Politiker selbst wird anwesend sein und auf dem Podium Rede und Antwort stehen. Das Buch ist aus einem Interview entstanden, das rbb-Chefredakteur Christoph Singelnstein und der Filmproduzent Jost-Arend Bösenberg im Frühjahr 2016 mit Stolpe führten. Darin erzählt er in großer Offenheit von seiner Kindheit, dem politischen Umbruch 1989 und seiner Zeit als Ministerpräsident und Bundesverkehrsminister. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Bibliothek des ZZF am Neuen Markt. Der Eintritt ist frei, um vorherige Anmeldung unter veranstaltungen@zzf-potsdam.de wird gebeten.