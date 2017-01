11.01.2017

Gut Bornstedt : Joop zieht zurück in das Haus seiner Kindheit

Der gebürtige Potsdamer und Modedesigner Wolfgang Joop verlässt die Villa Metz am Heiligen See und zieht auf das Gut Bornstedt. Er hofft, dort kreativer sein zu können.

Modedesigner Wolfgang Joop (72) zieht von seiner Villa am Potsdamer Heiligen See auf das Gut seiner Kindheit im Stadtteil Bornstedt. "In der Villa Metz sind mir die Decken zu hoch", sagte Joop dem Kulturmagazin "AD". "Ich glaube, dass ich auf Gut Bornstedt kreativer sein kann, ich hoffe es." Auf dem Gut habe seine Familie in der Nachkriegszeit als Selbstversorger überleben können, erinnerte sich Joop.

"Es kamen Flüchtlinge aus dem Osten, ganze Lastwagen von Leuten gingen in das große Haus, zu meinem Großvater", erzählte der 72-Jährige. "Es war eng, aber immer war da diese Nähe, die ich heute so mühsam rekonstruiere." (dpa)

Wolfgang Joop hat mit der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" unter anderem über seine Heimatstadt Potsdam gesprochen - und über seinen prominenten Nachbarn am Heiligen See.

