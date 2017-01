11.01.2017

Polizeibericht für Potsdam : Betrunkene attackieren Wachschutzmann und Radfahrer

Zwei betrunkene Männer wurden in Gewahrsam genommen, weil sie einen Wachschutzmann belästigt, sein Auto beschädigt und einen Radfahrer angegriffen haben.

Nauener Vorstadt - Zwei Männer haben am Montagabend in der Nauener Vorstadt einen Wachschutzmitarbeiter belästigt, dessen Pkw beschädigt und dann einen Fahrradfahrer angegriffen. Der Wachschutzmann war gerade in der Friedrich-Ebert-Straße dienstlich tätig, als er von zwei Männern im Alter von 22 und 23 Jahren belästigt wurde. Der 59-Jährige suchte deshalb in seinen Wagen Schutz. Daraufhin traten und schlugen die jungen Männer auf seinen Wagen ein, der dabei beschädigt wurde. Einen zufällig vorbeifahrenden Radfahrer rissen die Männer vom Rad und schlugen ihm ins Gesicht. Polizeibeamte fanden die betrunkenen Männer in der Nähe und nahmen sie in Polizeigewahrsam. Nun wird gegen sie wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung ermittelt.

Autofahrer übersieht Fußgänger

Waldstadt I - Am Montagmorgen ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger in der Waldstadt gekommen. Der 63-jährige Fahrer eines Hyundai bog Am Moosfenn in die Heinrich-Mann-Allee ab und übersah dabei einen 54-Jährigen, der gerade die Straße überquerte. Bei dem Zusammenstoß erlitt er leichte Schürfwunden am Gesicht und an der Hand. Er konnte bereits nach ambulanter Behandlung noch vor Ort entlassen werden.