Ausbildung zum Kirchenführer Erstmals Kursangebot in Potsdam und Berlin

In Potsdam und Berlin startet eine für die Region einzigartige Fortbildungsreihe. Von April bis November können sich Interessierte zum offiziellen Kirchenführer ausbilden lassen. In 120 Unterrichtseinheiten, die auf acht Samstage sowie eine Exkursion nach Bayern aufgeteilt sind, sollen die Teilnehmer Grundlagen der Architektur, der Kunstgeschichte und der spirituellen Bedeutung von Kirchengebäuden erlernen, wie die Stadtkirchenbeauftragte der Katholischen Kirche Potsdam, Eva Wawrzyniak, sagte. Der Kurs kostet 900 Euro. Träger sind die Katholische Stadtkirchenarbeit Potsdam und die Katholische Akademie Berlin. Die Hälfte der Referenten ist aber evangelisch.

Anlass ist das Themenjahr „Stadt trifft Kirche“, so Wawrzyniak. Ihr sei als Pastoralreferentin in der katholischen Kirche St. Peter und Paul aufgefallen, dass es ein großes Interesse an Kirchenführungen gibt – aber niemanden, der sie regelmäßig anbiete. Der Kurs soll neben theoretischen Elementen auch Unterricht am Objekt beinhalten. In Potsdam sind Ausflüge zu den Kirchen St. Peter und Paul und zur Französischen Kirche geplant, in Berlin stehen der Dom und die unter den Nationalsozialisten errichtete Martin-Luther-Gedächtniskirche in Mariendorf mit im Programm. Die Exkursion nach Bayern sei nötig, um Beispiele des Barock und Rokoko vorzufinden, so Wawrzyniak. Der Kurs soll die Teilnehmer dazu befähigen, durch jede beliebige Kirche zu führen.

Der Kurs findet in Kooperation mit der Volkshochschule Potsdam statt, die unter anderem die Potsdamer Infoveranstaltungen beherbergt (11. März, 9 bis 12 Uhr, Kursnummer W17 - 05101). Eine weitere findet am 14. März in der Katholischen Akademie in Berlin statt. Die Mitgliedschaft in einer Kirche ist keine Voraussetzung, so Wawrzyniak. Allerdings müsse das Interesse da sein, das auch in einem Motivationsschreiben dargelegt werden soll. Nach Absprache ist eine Ermäßigung möglich.

Ebenfalls anlässlich des Themenjahres bietet das Potsdamer Stadtmarketing erstmals einen Sonntagsspaziergang zum Thema Kirche an. Ab 9. April findet er jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat statt und kostet 9 Euro. Treffpunkt ist jeweils um 14 Uhr an der Tourist Information Am Alten Markt. wik