11.01.2017

von Katharina Sawade

Musik mit Kleingemüse

Bild vergößern Foto: Johanna Bergmann

Die Musikschule Fröhlich Guido Roß wird 25 – und hat den Spaßfaktor nach wie vor auf ihrer Seite

Zu seinem Beruf als Musikschullehrer ist Guido Roß eher auf Umwegen gekommen: „An das Kleingemüse musste ich mich erstmal gewöhnen“, erinnert sich der 48-Jährige zurück und lacht. Was Anfang der 1990er-Jahre mit Musikkursen an zwei Grundschulen begann, ist heute zu einem großen Kinder- und Jugendorchester geworden. Mittlerweile umfasst die Musikschule Fröhlich Guido Roß rund 140 Mitglieder. Dieses Jahr feiert sie ihr 25-jähriges Bestehen.

Der Diplom-Musikpädagoge arbeitete nach seinem Lehrerstudium zunächst als Musiklehrer an Gesamtschulen und Gymnasien: „Ich wollte aber nur noch Musik machen“, erinnert sich der gebürtige Rostocker. Im Jahr 1992 machte er sich über das Franchise-Unternehmen Musikschule Fröhlich schließlich selbstständig.

Ob es nun an der musikalischen Vielfalt liegt, die von Popmusik über Film- und Musicalstücke bis hin zur „Wassermusik“ von Händel reicht, oder am Motto der Musikschule „Musik macht fröhlich. Und klüger“ – mit seinem Kinder- und Jugendorchester ist Roß seither erfolgreich unterwegs. Sogar mit internationalen Künstlern, wie etwa Ma Xiao Hui, der chinesischen Erhu-Solistin, ist das Orchester schon aufgetreten. Das traditionelle Neujahrskonzert, das in diesem Jahr am 15. Januar zum 13. Mal stattfindet, ist bereits ausverkauft. Das Kinder- und Jugendorchester zeige somit, dass auch ein traditionelles Instrument wie das Akkordeon alles andere als altbacken sei, sagt Roß. So auch die Zusammensetzung der Mitglieder: Von Jung bis Alt ist alles dabei. Das Durchschnittsalter der Musiker liegt zwar zwischen 18 und 20 Jahren, jedoch habe man auch zwei Mitglieder im Ensemble, die bereits über 70 Jahre alt sind, erzählt Roß.

In den 25 Jahren mit seinem Kinder- und Jugendorchester hat die Musikschule Fröhlich Guido Roß rund 3000 junge Leute für das gemeinsame Musizieren begeistern können. Die musikalische Arbeit mit dem anfangs gewöhnungsbedürftigen „Kleingemüse“ bereitet Guido Roß besondere Freude. „Der Spaßfaktor ist auch auf meiner Seite – auch nach 25 Jahren noch.“ Katharina Sawade