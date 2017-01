31 Filme bei den Schulkinowochen

31 Kinos, 31 Filme und 275 Veranstaltungen: Am morgigen Donnerstag starten die elften Schulkinotage im Land Brandenburg. Auf dem Programm steht unter anderem die Jugendbuchverfilmung „Tschick“, der Politthriller „Snowden“ über den ehemaligen CIA–Mitarbeiter und Whistleblower Edward Snowden oder die im Studio Babelsberg entstandene Märchen-Neuverfilmung „Das kalte Herz“. Auch Dokumentarfilme wie der Berlinale-Gewinner „Seefeuer“ über den Alltag auf der italienischen Insel Lampedusa, auf der immer wieder Flüchtlinge aus Afrika stranden, sind zu sehen.

Eröffnet werden die Schulkinowochen am morgigen Donnerstag im Filmmuseum Potsdam mit dem Schirmherren der Veranstaltungsreihe, Bildungsminister Günter Baaske (SPD). Auftaktfilm ist der Spielfilm „Auf Augenhöhe“ des in Potsdam lebenden Regisseur-Paares Evi Goldbrunner und Joachim Dollhopf. Sie erzählen darin vom zehnjährigen Michi, der im Kinderheim lebt und eines Tages seinen vermeintlichen Vater kennenlernt, der aber nicht an die großen Erwartungen des Sohnes heranreicht.

In Potsdam ist neben dem Filmmuseum auch das Thalia-Kino Austragungsort der von der Initiative „Filmernst“ gemeinsam mit „Vision Kino“ organisierten Schulkinowochen, die sich an Schüler ab der sechsten Klasse richten und bis zum 27. Januar stattfinden. Die Anmeldefrist endete zwar schon am 6. Januar. Im Einzelfall sind aber auch spätere Anmeldungen problemlos möglich – wenn für die gewünschte Veranstaltung noch Plätze frei sind. Der Eintritt kostet 3,50 Euro pro Schüler, zwei Begleitpersonen pro Klasse haben freien Eintritt. jaha

Infos und Anmeldung unter

www.filmernst.de