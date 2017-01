ZAB mietet Räume in den Bahnhofspassagen : Förderbank soll Mitte März umziehen

Innenstadt - Der Neubau der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) in der Babelsberger Straße neben dem Potsdamer Hauptbahnhof soll Mitte März bezogen werden. Das teilte Brandenburgs Förderbank auf PNN-Anfrage mit. Davon gehe man derzeit aus, wenn die weiteren Bauabnahmen weiterhin wie geplant erfolgen, so eine Sprecherin. Jede erbrachte Bauleistung werde vom Auftraggeber – also der ILB selbst – einzeln abgenommen. Damit sei im Dezember begonnen worden. Anschließend stehe noch eine behördliche Abnahme des Gebäudes an, hieß es.

Eigentlich war der Einzug der Mitarbeiter schon für Ende 2016 vorgesehen. Der ILB-Neubau soll rund 94 Millionen Euro kosten. Insgesamt arbeiten dort künftig rund 700 Menschen. Im vergangenen Jahr hatte die ILB mehr als 4300 Vorhaben mit insgesamt 1,45 Milliarden Euro unterstützt und einen Jahresüberschuss von 11,4 Millionen Euro erzielt.

Bei dem ILB-Komplex neben dem Hauptbahnhof handelt es sich um drei Gebäude. Alle drei haben einen Innenhof, der sich jeweils zu einer Seite öffnet. Neben schalldicht verglasten Büros für das Arbeiten in Ruhe entstehen auch großzügige Mehrzweckbereiche für Gespräche und Konferenzräume. Erstmals gibt es auch einen großen Konferenzsaal mit Platz für bis zu 400 Gäste. In den alten Räumlichkeiten in der Steinstraße blieb dafür höchstens das Foyer – oder die Anmietung von Räumen andernorts. Auch eine Tiefgarage mit 116 Plätzen verbirgt sich unter dem Neubau. Überirdisch kommen noch einmal 151 Stellplätze und 238 Fahrradstellplätze hinzu.

Die Zukunftsagentur Brandenburg (ZAB), die eigentlich auch in dem Neubau unterkommen sollte, wird aber trotzdem teilweise gegenüber im Bahnhof einziehen: Für die Abteilung ZAB-Arbeit – bestehend aus rund 40 Mitarbeitern – sind in den benachbarten Bahnhofspassagen Räume angemietet worden, bestätigten die Bahnhofspassagen. mar