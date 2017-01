06.01.2017

Drewitz : Meterhohe Wasserfontäne in Drewitz

Bild vergößern Wie ein Geysir. Eine Havarie in Drewitz sorgte für eine meterhohe Wasserfontäne. Foto: Henri Kramer

Eisiges Spektakel in Drewitz: In dem Potsdamer Plattenbauviertel ist am Freitagnachmittag aus einem beschädigten Hydranten eine meterhohe Wasserfontäne geschossen. Fußwege und Straße wurden zu spiegelglatten Rutschbahnen.

Potsdam - Gegen 15.30 Uhr war die Gefahr gebannt: In Drewitz hat am Freitagnachmittag eine Havarie für ein eisiges Spektakel gesorgt. Auf der Freifläche vor dem Havel-Nuthe-Center spritze aus einem beschädigten Hydranten eine meterhohe Wasserfontäne. Wegen der frostigen Temperaturen bildete sich im Umkreis eine spiegelglatte Eisbahn, viele Fußgänger stürzten. Das ungewöhnliche Schauspiel lockte auch viele Schaulustige an, die Videos und Fotos machten.

Die Ursache für die Havarie war am Nachmittag noch unklar. Die Einsatzkräfte der Stadtwerke hatten es zunächst schwer, zum Zuge zu kommen, weil das Wasser mit großer Wucht aus dem Boden schoss. Bis zur Reparatur waren bereits tausende Liter Wasser in die Luft geschleudert worden, hieß es.