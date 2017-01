WOCHENENDTIPPS

Geheimnisse im Grenzgebiet, Geheimnisse im Wald und Ausgeplaudertes von der königlichen Familie

Verschwundene Orte. Im Haus am Kleistpark in Berlin eröffnet am Sonntag um 17 Uhr die Ausstellung „Wüstungen“ zum gleichnamigen Buchprojekt der Potsdamer Autoren Anne Heinlein und Göran Gnaudschun. Heinlein und Gnaudschun untersuchten dabei das Thema „Wüstungen“ – geschleifte Orte auf der Ostseite der ehemaligen innerdeutschen Grenze, die zwischen 1952 und 1988 dem Erdboden gleichgemacht wurden –, weil sie das freie Schussfeld störten, schlecht zu bewachen waren oder einfach zu nah an der Grenze standen.

Beatles mit Posaune. Im Neujahrskonzert im Kloster Chorin spielt das Posaunenquintett Berlin Musik von Daniel Speer, Leonard Bernstein und den Beatles. Der Eintritt kostet 16 Euro, ermäßigt 14 Euro, Karten gibt es unter Tel.: (033366) 703 77 oder per Mail an info@kloster-chorin.org. Adresse: Amt Chorin 11 a, 16230 Chorin.

Auf Spurensuche im Wald. Was machen die Waldtiere im Winter, wer lebt da eigentlich, wo verstecken sie sich und was essen sie? Das wird bei einer Wanderung durch das Revier mit Naturwacht und Förster geklärt, am Samstag von 13 bis 18 Uhr, inklusive Picknick und Aufwärmen am Lagerfeuer. Die Teilnahme kostet 2,50 Euro, für Kinder 1,50 Euro. Treffpunkt: Naturparkzentrum Hoher Fläming, Brennereiweg 45, OT Raben, 14823 Rabenstein.

Melancholie mit City. Die Band City holt ihre großen Hits wieder raus, in Bad Saarow spielen sich bestimmt auch ihren größten Hit „Am Fenster“ und andere City-Dauerbrenner in elektro-akustischen Arrangements. Am heutigen Freitagabend um 20 Uhr im Theater am See, Seestraße 22 in 15526 Bad Saarow, Tel.: (033631) 868 323. Karten kosten 35 Euro.

Melancholie mit Pankow. Sie waren die frechen Hinterhofrockstars der Berliner 1980er-Jahre, Pankow sang über Langweile, Frust und Aufbruch, frech, frisch und manchmal auch traurig. Jetzt haben sie ihr wichtiges Album von 1988, „Aufruhr in den Augen“, noch mal aufgefrischt, obwohl es das gar nicht nötig hätte. Am Samstag um 20 Uhr im Lindenpark, Stahnsdorfer Straße 76, die Karten kosten an der Abendkasse 35 Euro.

Melancholie unterm Sternenhimmel. Das Instrument Hang sieht aus wie der Deckel einer Steeldrum, ganz sanfte, schwebende Klänge kann man damit erzeugen. Wolfgang Ohmer & Afonso Ribero sind ein Hang-Duo und spielen Samstag um 20 Uhr meditative Musik zur Entschleunigung, während man unter der Kuppel des Urania-Planetariums, bequem im Sessel, durch ferne Galaxien fliegen kann. Der Eintritt kostet 11 Euro, ermäßigt 9 Euro. Adresse: Gutenbergstraße 71/72, Tel.: (0331) 270 27 21.

Tratsch aus dem Schloss. Eine Kammerzofe zu haben – wie toll wäre das! Sie räumt einem hinterher, hilft beim Ankleiden und Frisieren und serviert den Tee genau so, wie man ihn mag. Im Schloss Charlottenburg plaudert Kammerzofe Sofie bei einer Familienführung aus dem Nähkästchen, wie das so war, der Königinmutter zu dienen und den kleinen Thronfolger, den späteren Friedrich den Großen, zu erziehen. Los gehts am Sonntag um 15 Uhr im Schloss Charlottenburg, Spandauer Damm10–22 in 14059 Berlin, der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 7 Euro. spy