04.01.2017

von Peer Straube

Polizeibericht für Potsdam : Frau am Schlaatz mit Messer bedroht

Zwei Männer bedrohten eine Frau mit einem Messer und raubten sie aus. Die Polizei fahndet nach den bisher unbekannten Tätern.

Potsdam - Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die eine Frau im Wohngebiet Schlaatz mit dem Messer bedroht und ausgeraubt haben. Die Tat ereignete sich bereits am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr, allerdings ging das Opfer erst am Dienstagabend zur Polizei. Die Frau hatte an einem Geldautomaten im Wohngebiet Bargeld abgehoben, wenig später wurde sie von den Unbekannten am Magnus-Zeller-Platz angesprochen. Einer der beiden zog ein Messer und forderte Bargeld – aus Angst händigte die Frau den Männern eine „größere Summe“ aus. Im Anschluss flüchteten die Täter in Richtung Wohngebiet.

Beide Unbekannten waren nach Polizeiangaben etwa 20 bis 30 Jahre alt und rund 1,70 Meter groß. Der Angreifer hatte eine schlanke Statur, sprach gebrochen Deutsch, trug eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Lederjacke und eine schwarze Mütze. Das Gesicht war teilweise mit einem Schal vermummt. Der zweite Täter war ebenfalls schwarz gekleidet und trug eine Steppjacke. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel.: (0331) 55 08 12 24 oder bei jeder Dienststelle zu melden.