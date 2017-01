04.01.2017

Wintereinbruch : Stadt Potsdam warnt vor Schnee und Glätte

Bild vergößern Auto- und Radfahrer sollten bei Glatteis, Schnee und überfrierender Nässe noch mehr als sonst vorausschauend fahren, heißt es von der Stadt. Foto: J. Stratenschulte/dpa

In Potsdam wird es in den nächsten Tagen kälter, es wird mit Glatteis gerechnet. Die Stadtverwaltung ruft deshalb zu besonderer Aufmerksamkeit auf.

Potsdam - Angesichts des angekündigten Wintereinbruchs hat die Stadt die Potsdamer zu besonderer Aufmerksamkeit im Straßenverkehr aufgerufen. Auto- und Radfahrer sollten bei Glatteis, Schnee und überfrierender Nässe noch mehr als sonst vorausschauend fahren und auf die anderen Verkehrsteilnehmer achten. Außerdem rät die Verwaltung dazu, ausreichend Abstand zu halten, das Tempo zu reduzieren, maßvoll zu bremsen und „ruckartige Lenkbewegungen“ zu vermeiden.





Radfahrer dürfen auf der Straße fahren

Die Stadt verwies darauf, dass Radfahrer auch auf der Straße fahren dürfen, wenn die Radwege noch nicht durch den Winterdienst von Schnee und Eis befreit sind. Sie sollten aber darauf achten, dass sie gut zu sehen sind. „Der Transport von Kindern und Gepäck sollte nur auf geeignete Art und Weise erfolgen“, so ein weiterer Hinweis.

Und wie jedes Jahr die Mahnung an die Anlieger, ihren Winterdienstpflichten nachzukommen. Denn Grundstückseigentümer sind für den Winterdienst auf den anliegenden Gehwegen selbst verantwortlich, und zwar auf einer Breite von 1,5 Metern.

Deutscher Wetterdienst: Temperaturen in Brandenburg bis minus elf Grad

Laut Deutschem Wetterdienst wird mit dem immer noch anhaltenden Sturmtief derzeit kalte Meeresluft arktischen Ursprungs in die Region geblasen. Am Donnerstagabend werden deshalb Frost und Glätte erwartet, auch Schneeschauer sind möglich. Richtig eisig wird es dann in der Nacht zu Freitag – für Brandenburg rechnet der Wetterdienst mit Temperaturen zwischen minus sieben und minus elf Grad. Und es soll so weitergehen: Die Winter-Witterung soll bis mindestens Mitte Januar anhalten.