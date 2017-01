04.01.2017

Verkehr in Potsdam : Tram liegen geblieben

Bild vergößern Fahrzeugschaden: Eine Tram blieb liegen. Foto: T. Metzner

Am Mittwoch blieb eine Tram der Linie 93 liegen. Ursache war ein Schaden am Antrieb.

Potsdam - Am Mittwochmittag ist auf der Linie 93 eine Tram liegen geblieben. Das Niederflurfahrzeug war zwischen Waldstraße und Glienicker Brücke unterwegs. Ein Ersatzfahrzeug werde eingesetzt, teilte der Verkehrsbetrieb auf Anfrage mit.Ursache war ein Schaden am Antrieb. Dieser war allerdings nicht gravierend, so dass die Tram ohne Fahrgäste zum Betriebshof zurück fahren konnte. Andere Linien seien von der Störung nicht betroffen gewesen.