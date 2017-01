03.01.2017

Silvester in Potsdam : Der Rest vom Fest

Bild vergößern An der Ecke Breite Straße/Feuerbachstraße gibt es noch einige Erinnerungen an die Silvesternacht. Foto: A. Klaer

Noch an einigen Stellen in Potsdam sind Reste der Silvesterfeier zu sehen. In den kommenden Tagen sollen sie beseitigt sein - wenn nicht der Winter dazwischen kommt.

Potsdam - Schon am 1. Januar um 4 Uhr morgens hat die Potsdamer Stadtreinigung damit begonnen, die Hinterlassenschaften der Silvesternacht zu beseitigen – zunächst wurden die Innenstadt, „prominente Plätze“ und einige stark frequentierte Straßen gereinigt, wie es von der Step hieß. Seitdem arbeiten sich die Mitarbeiter weiter vor, innerhalb einer Woche wollen sie im Großen und Ganzen durch sein. 20 Kollegen mit vier Kehrmaschinen, Besen und Schaufeln sind im Einsatz.

Außer es kommt tatsächlich der lang erwartete Wintereinbruch, denn: „Der Winterdienst hat absolute Priorität.“ Dann bleibt vielleicht auch dieses Stillleben an der Ecke Breite Straße/Feuerbachstraße noch etwas erhalten.

"Grundlegend ist jeder Verursacher für die Beseitigung seines Mülls verantwortlich", sagte ein Sprecher. Insbesondere Hauseigentümer und Anlieger seien in der Pflicht.