03.01.2017

von Henri Kramer

Silvesternacht in Potsdam : Ermittlungen nach Messerstecherei

In der Silvesternacht soll ein 19-jähriger Potsdamer einen 21-Jährigen mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Gegen den Angreifer wird nun ermittelt.

Potsdam - Nach einer Messerstecherei in in der Silvesternacht wird jetzt gegen einen 19-jährigen Potsdamer ermittelt. Das erfuhren die PNN am Montag aus Ermittlerkreisen. Es blieb allerdings noch unklar, ob gegen den Heranwachsenden nun wegen gefährlicher Körperverletzung oder sogar wegen versuchten Totschlags ermittelt wird. Er soll einem 21-jährigen Mann aus Potsdam in den Oberkörper gestochen haben. Der Angegriffene sagte den PNN, der Täter habe ihn feige und unerwartet attackiert. Von diesem und einem weiteren Komplizen sei die Gewalt ausgegangen, betonte der Mann. Der Vorfall hatte sich am Sonntag gegen 2 Uhr in der Fritz-von-der-Lancken-Straße ereignet, einem weiteren Mann wurde dabei laut Polizei die Nase gebrochen. Offensichtlich fühlten sich die Angreifer von Böllerschüssen gestört, hieß es.

Zudem meldete die Polizei am Montag eine weitere Straftat aus der Silvesternacht. Demnach wurden am Sonntag gegen 1.50 Uhr Polizisten in die Brandenburger Vorstadt gerufen, nachdem zwei alkoholisierte 27- und 32-jährige Männer aus einer Wohnung heraus mit einer Schreckschusswaffe auf Passanten geschossen hatten. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden die Waffe, Munition und Drogen gefunden. Verletzte gab es nicht.