03.01.2017

Polizeibericht für Potsdam : Polizeiwagen mit Böller beworfen

Ein 28-Jähriger hat am Silvesterabend einen illegalen Böller vor einen Streifenwagen geworfen. Unbekannte haben versucht, in eine Kita einzubrechen.

Babelsberg - Ein 28-jähriger Mann hat am Silvesterabend einen illegalen Feuerwerkskörper vor einen Streifenwagen geworfen. Wie die Polizei mitteilte, ist der Mann anschließend von den Beamten kontrolliert worden. Dabei fanden die Polizisten einen weiteren verbotenen Böller. Der Wagen blieb unbeschädigt, gegen den Mann wurde Anzeige erstattet.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Babelsberg - Einen berauschten Autofahrer hat die Polizei bei einer Verkehrskontrolle am Sonntagabend erwischt. Der 27-jährige Mitsubishi-Fahrer wurde laut Polizei gegen 23 Uhr in der Großbeerenstraße angehalten. Wie sich herausstellte, hatte er Drogen genommen. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde angeordnet.

Einbruchsversuch in Kindergarten

Waldstadt - Unbekannte haben am Sonntagnachmittag versucht, in eine Kindertagesstätte im Ginsterweg in Waldstadt II einzubrechen. Laut Polizei wurde der Einbruchsalarm ausgelöst, als die Täter eine Tür aufhebeln wollten. Der Hausmeister bemerkte den Einbruchsversuch am gestrigen Montag und verständigte die Polizei.