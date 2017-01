02.01.2017

Potdam Agenda : Was diese Woche wichtig wird

von PNN

Britischer Minister zu Besuch

Hoher Besuch im Bornstedter Feld: Der britische Minister für Kommunen und Lokalregierungen, der konservative Politiker Sajid Javid, besichtigt am Donnerstag Potsdams Neubaugebiet im Norden. Begleitet wird er bei dem Rundgang um 9 Uhr morgens von Finanzdezernent Burkhard Exner (SPD).

Christliche Kliniken tagen

Am Donnerstag um 12 Uhr beginnt im Nikolaisaal der Neujahrsempfang des Verbunds christlicher Kliniken in Brandenburg. Klinikgeschäftsführer, Pflegeprofis, Mediziner aber auch Gesundheitsökonomen, Anwälte, Krankenkassenvorstände sowie Vertreter von Land und Kommune tauschen sich über künftige Herausforderungen der Branche aus. Themen sind die nötigen politischen Weichenstellungen, die Identifikation der richtigen Innovationen und die angemessene Ausbildung von Pflegekräften und Medizinern. All das soll aus Sicht der konfessionellen Kliniken betrachtet werden – von denen es in Brandenburg 14 gibt.

Ausblick der AG Stadtkerne

Ein Ausblick auf 2017 und die Besiegelung einer Kooperation – das plant die Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen des Landes Brandenburg bei ihrem Jahrespressefrühstück am Freitag um 9.30 Uhr. Vor allem die Veranstaltungen, die die Arbeitsgemeinschaft im 25. Jahr ihres Bestehens 2017 geplant hat, werden vorgestellt. Außerdem wird mit der Kammerakademie Potsdam ein Letter of intend über die künftige Zusammenarbeit unterzeichnet.

Sternsinger im Stadthaus

In Vertretung von Oberbürgermeister Jann Jakobs nimmt Finanzdezernent Burkhard Exner (beide SPD) am Freitag um 10 Uhr die traditionellen Sternsinger in Empfang. Diesmal handelt es sich dabei um eine Gruppe der St. Antonius Gemeinde in Babelsberg. Sie wollen im Foyer des Stadthauses singen.