29.12.2016

von Steffi Pyanoe Drucken

Park oder Party

von Steffi Pyanoe

Bild vergößern Mit Feuerwerk ins neue Jahr. Für viele Silvesterpartys in Potsdam gibt es noch Karten. Einen guten Blick über die Stadt hat man am Flatowturm im Park Babelsberg. In den Schlösserparks selbst ist Feuerwerk verboten. Foto: R. Schlesinger/dpa

Silvester und Neujahr ist einiges los in Potsdam, für viele Veranstaltungen gibt es noch Karten. Und 2017 kann man ganz entspannt in der Sauna beginnen

MUSIK

In der Erlöserkirche in der Nansenstraße spielt das Neue Kammerorchester Potsdam mit Solisten ab 22 Uhr Musik unter anderem von Strauss, Tschaikowsky, Schostakowitsch und Sibelius, dazu gibt es ein Glas Sekt, anschließend Feuerwerk auf dem Tschäpeplatz. Die Karten kosten 15 und 20 Euro, Bestellung per Mail an tickets@nkop.de. Für das Silvesterkonzert „Glockenklang und Sinfonie“ um 19 Uhr in der Nikolaikirche gibt es nur noch Restkarten in Ticketshops und per Kartentelefon: (030) 479 974 50. Hier spielt die Neue Potsdamer Hofkapelle Musik von Mozart und Beethoven. In der Kapelle in Klein Glienicke, Wilhelm-Leuschner-Straße 1, spielt um 18 Uhr das Posaunenensemble „Con Piacere“ der Städtischen Musikschule, an der Orgel Elisabeth Goetzmann. Am Sonntag spielt hier Ulrich Roloff aus Berlin ab 16 Uhr Flöte solo. Musik am Neujahrstag gibt es auch ab 12 Uhr auf dem Pfingstberg mit dem Bläsertrio „Intermezzo“, Museum und Aussichtstürme sind – bei guter Witterung – von 11 bis 15 Uhr geöffnet.

THEATER & KABARETT

Das Kabarett Obelisk, Charlottenstraße 31, zeigt am Samstag um 15, 18 und 21 Uhr das Programm „Ein bisschen Pass muss sein – Ein Heimatabend“. Kartentelefon: (0331) 29 10 69. Am Neujahrstag um 17 Uhr wird im Hans Otto Theater das Musical „My Fair Lady“ gezeigt, die Theaterkasse ist telefonisch unter (0331) 98 118 erreichbar.

PARTY & TANZ

Silvester mit Kunst gibts im Café Matschke, Alleestraße 10, am Silvesterabend ab 20 Uhr mit Büfett und Sekt für 25 Euro, Reservierung unter Tel.: (0331) 280 03 59. In der Villa Feodora, Schulplatz 7, gibt es Livemusik von der Lets Dance Band, Grillbüfett und Feuerwerk, 89 Euro kostet die Karte, Tel.: 0179 68 66 989. In der Kneipe Hafthorn in der Friedrich-Ebert-Straße 90 gibt es Party mit DJ. Eine Party mit Menü, Livemusik und Showeinlage bietet das Le Manége im Kutschstallhof für 99 Euro. In der Kneipe Gutenberg 100, Kurfürstenstraße 52, gibt es ab 20 Uhr Livemusik von den Blind Bankers. Im Waschhaus in der Schiffbauergasse wird ab 22 Uhr in allen Sälen gefeiert – für 12 Euro. Die La Boum Silvester Special Party Ü30 im Lindenpark, Stahnsdorfer Straße 76, beginnt um 21 Uhr, Karten kosten 15 Euro an der Abendkasse, 10 Euro im Vorverkauf. Edel gefeiert werden kann im Luxushotel „Bayrisches Haus“ – mit Musik von Yellow Times und Wildpark-Silvesterfeuerwerk. Beginn ist 19 Uhr, die Karten inklusive Büfett, Wein und Sekt kosten 199 Euro, Reservierung unter (0331) 50 0 5 0.

SCHLÖSSER & PARKS

Am Silvestertag sind folgende Potsdamer Schlösser in der Zeit von 10 bis 14 Uhr geöffnet: Sanssouci, Cecilienhof sowie das Neue Palais. Am Sonntag ab 11 Uhr sind die Schlösser Sanssouci, Cecilienhof, Marmorpalais sowie das Neue Palais geöffnet. Die Schlösserstiftung weist darauf hin, dass Feuerwerk in den Parks verboten ist. Einen schönen Blick auf Potsdam in der Silvesternacht hat man von der Terrasse am Flatowturm im Babelsberger Park, traditionell Treffpunkt für viele mitternächtliche Ausflügler.

KINOS

Das Thalia in Babelsberg und das UCI in den Bahnhofspassagen sind am Wochenende geöffnet. Das Thalia zeigt Samstag um 17 Uhr die Liveübertragung des Silvesterkonzerts der Berliner Philharmoniker.

SCHWIMMHALLEN

Silvester sind im Kiezbad Am Stern Bad und Sauna von 10 bis 15 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Die Schwimmhalle am Brauhausberg ist Silvester geschlossen, am Neujahrstag sind Bad und Sauna von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

GOTTESDIENSTE & ANDACHTEN

In der Friedrichskirche am Weberplatz findet Samstag um 17 Uhr ein Gottesdienst statt, um 23 Uhr gibt es in der Friedenskirche am Park Sanssouci „Musik und Meditation“. Ein Abendmahlgottesdienst findet um 18 Uhr in der Nagelkreuzkapelle statt. In der Nikolaikirche endet das Jahr um 16 Uhr mit einem Gottesdienst und beginnt am Sonntag um 12 Uhr mit der Andacht zum Mittagsgeläut.

HILFSANGEBOTE

Die Suppenküche auf dem Gelände der Stadtverwaltung ist Silvester von 9 bis 14 Uhr geöffnet, am Neujahrstag geschlossen. Die kostenfreien Nummern der Telefonseelsorge lauten: 0800 111 01 11 und 0800 111 02 22.