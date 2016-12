28.12.2016

von Henri Kramer Drucken

Eröffnung des Museums Barberini : Früher und kostenlos

von Henri Kramer

Bild vergößern Hohe Kunst. Offiziell soll das Museum Barberini am 23. Januar öffnen. Foto: Thilo Rückeis

Das Museum Barberini wird schon zwei Tage früher Besucher empfangen als ursprünglich geplant. Am 21. Januar gibt es die hochkarätigen Kunstwerke sogar kostenlos zu sehen.

Potsdam - Schon zwei Tage vor seiner offiziellen Eröffnung am 23. Januar wird das hochkarätige Kunstmuseum Barberini für Besucher kostenlos zu besichtigen sein. Anlass ist das von der Stadt organisierte Mitte-Fest „Unterwegs im Licht“ am Samstag, den 21. Januar. An diesem wird sich das Barberini ab 15 Uhr mit mehreren Programmpunkten beteiligen, wie die Marketingchefin im Potsdamer Rathaus, Sigrid Sommer, am Mittwoch sagte – bei der Vorstellung des Festprogramms vor Journalisten. „Wir haben das Barberini frühzeitig in unsere Planungen einbezogen“, so Sommer.

Das von Software-Milliardär und Potsdam-Mäzen Hasso Plattner gestiftete Museum am Alten Markt stellt sich bereits auf einen Ansturm ein. „Wartezeiten können voraussichtlich nicht immer vermieden werden“, sagte Museumssprecherin Johanna Köhler auf PNN-Anfrage. Demnach können Besucher von 15 bis 21 Uhr die Eröffnungsausstellungen „Klassiker der Moderne“ und „Impressionismus. Die Kunst der Landschaft erleben“ – für letztere sind auch viertelstündliche Kurzführungen geplant. Dazu kommen am Museum besondere Lichtinstallationen, ein Kreativprogramm für Kinder sowie ab 16 Uhr ein Kinderkonzert der Potsdamer Kammerakademie.

Mehr über die Pläne lesen sie am Donnerstag in den PNN