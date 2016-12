NACHRICHTEN

Stadt will neue Parkscheinautomaten

Zur weiteren Ausdehnung der Parkraumbewirtschaftung in Potsdam hat die Stadtverwaltung eine Ausschreibung gestartet, mit der sie jährlich zwischen zehn und 25 Parkscheinautomaten anschaffen will. Das geht aus dem Amtsblatt der Europäischen Union hervor, in dem europaweite Ausschreibungen bekannt gemacht werden. Ein Wunsch dabei: „Die Lackierung der Parkscheinautomaten muss graffitiabweisend in dunkelblauer Farbe ausgeführt sein.“ Der Vertrag soll zunächst zwei Jahre laufen, mit Option auf weitere zwei Jahre. Bis Ende Januar können sich Interessenten bei der für die Ausschreibung zuständigen Baubehörde bewerben. In den vergangenen Jahren hatte die Stadt – auch um den Haushalt zu konsolidieren – das Parken auf immer mehr Straßen kostenpflichtig gemacht, speziell in der Innenstadt und in Babelsberg. HK

300 000 Euro für Integrationsarbeit

Potsdam stellt im Jahr 2017 ein Budget in Höhe von 300 000 Euro zur Förderung der Integration von Geflüchteten in die Stadtgesellschaft bereit. Dabei sollen 75 Prozent der Mittel für stadtteilbezogene Projekte verwendet werden, der Rest für stadtteilübergreifende. Interessierte Netzwerke, Vereine und Institutionen können sich bis zum 28. Februar 2017 für das Auswahlverfahren bewerben, teilte die Stadtverwaltung mit. Ziel sei es, im Umfeld der bestehenden Gemeinschaftsunterkünfte jeweils einen Träger für die jeweiligen stadtteilbezogenen Vorhaben zu gewinnen. Der Förderzeitraum ist jeweils auf ein Jahr angelegt. Am 1. April sollen die Projekte starten. Inhaltliche Förderziele sind die Verbesserung der Willkommens- und Anerkennungskultur sowie die Stärkung der wechselseitigen Akzeptanz von Geflüchteten und Anwohnern. Mit den Projekten soll die soziale Integration der Geflüchteten gefördert werden. Der Antrag kann unter www.potsdam.de/chancengleichheit abgerufen werden. mar