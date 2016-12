POLIZEIBERICHT

Unfallverursacher greift Polizisten an Drewitz - Ein 31-Jähriger hat am Donnerstagabend um 21.25 Uhr Polizisten mit Fußtritten angegriffen und wurde daraufhin von den Beamten gefesselt. Zuvor hatte der Mann bereits einen Verkehrsunfall mit seinem VW Golf im Nuthedamm verursacht, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer war in einer Kurve von der Straße abgekommen und hatte daraufhin mehrere Mülltonnen, einen Stromkasten, einen Betonpfeiler sowie ein Grundstückstor gerammt. Anschließend habe er versucht zu flüchten, sei aber durch Unfallzeugen davon abgehalten worden. Nach dem Eintreffen der Polizei verweigerte er einen Atemalkoholtest und griff die Beamten an. Er musste anschließend eine Blutprobe abgeben und die Nacht in Polizeigewahrsam verbringen. Gegen den Potsdamer ermittelt nun die Kriminalpolizei unter anderem wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Verkehrsunfälle durch Betrunkene

Innenstadt - Ein alkoholisierter Autofahrer hat am frühen Freitagmorgen einen Verkehrsunfall in der Jägerallee verursacht. Laut Polizeiangaben war der 49-Jährige auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren. Durch einen Bluttest wurde dem Mann anschließend ein Promillewert von 1,33 nachgewiesen. Ein ebenfalls betrunkener Autofahrer, ohne gültige Fahrerlaubnis, verursachte um 4 Uhr früh den zweiten Verkehrsunfall in der Parkstraße. Der 18-Jährige war mit seinem Wagen gegen zwei parkende Autos gefahren und versuchte anschließend zu flüchten. Hierbei wurde er von Zeugen beobachtet, sodass die Polizei ihn kurze Zeit später fassen konnte.

Alkoholisierter Fahranfänger

Bornstedt - Ein 20 Jahre alter, angetrunkener Autofahrer ist am frühen Freitagmorgen in der Amundsenstraße von der Polizei gestoppt worden. Während der Verkehrskontrolle hatten die Beamten bei dem jungen Mann leichten Alkoholgeruch wahrgenommen und daraufhin einen Schnelltest durchgeführt. Hierdurch konnte bei dem BMW-Fahrer ein Promillewert von 0,32 gemessen werden, teilte die Polizei mit. Da der Fahrer das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, gilt er laut Straßenverkehrsgesetz noch als Fahranfänger, was für ihn ein absolutes Alkoholverbot bedeutet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. KS