AUSgezeichnet

Der Argentinier Sebastian Rodriguez ist zum Potsdamer „Azubi des Monats Dezember“ gekürt worden. Der 23-Jährige, der zunächst in Spanien Biochemie studierte und dann der Liebe wegen nach Potsdam kam, absolviert seine Ausbildung bei der Roland Schulze Baudenkmalpflege GmbH, wie die Handwerkskammer Potsdam mitteilte. „Seine Leistungen sind top, er hat sich richtig gut in unsere Truppe integriert und hier seine neue Wahlheimat gefunden“, so Roland Schulze. Wenn alles gutgehe, könne er seine Lehre schon im Januar 2017, ein halbes Jahr früher als geplant, abschließen.

Ebenfalls mit einer Auszeichnung, die Ausbildung fördern soll, ist die Potsdamer Garten Gestaltung GmbH geehrt worden. Sie erhielt den Brandenburgischen Ausbildungspreis 2016, überreicht von Arbeitsministerin Diana Golze (Linke). Der mit 1000 Euro dotierte Preis zeichnet Betriebe aus, die zum Beispiel mit Qualität und Kontinuität in der Ausbildung punkten, innovative Ausbildungselemente nutzen, sich ehrenamtlich für Ausbildung engagieren, mit Kooperationspartnern wie Schulen zusammenarbeiten oder Ausbildungsplätze für junge Menschen mit einer Behinderung anbieten. PNN