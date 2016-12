23.12.2016

Polizeibericht für Potsdam : Autofahrer kam von der Fahrbahn ab und wollte Polizisten treten

Potsdam - Die Polizei hat einen 31-jährigen Autofahrer in Gewahrsam genommen. Er kam am Donnerstagabend in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte laut Polizei gegen mehrere Mülltonnen, einen Stromkasten der Stadtwerkem einen Betonpfeiler und ein Grundstückstor. Der Potsdamer stieg aus und wollte verschwinden, Unfallzeugen hielten ihn aber fest. Als die Polizei eintraf, versuchte der 31-Jährige mit Fußtritten die Beamten anzugreifen. Daraufhin wurde er gefesselt.

Einen Atemalkoholtest lehnte er ab. Nach einer Blutprobe verbrachte er die Nacht in einer Gewahrsamszelle, teilte die Polizei weiterhin mit.

Nun ermittelt die Kriminalpolizei gegen ihn wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.