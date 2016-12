23.12.2016

von Anne-Kathrin Fischer Drucken

Prognose für Potsdam und Brandenburg : "Wir erwarten eine milde Weihnacht"

von Anne-Kathrin Fischer

Bild vergößern Schnee wird es an den Weihnachtsfeiertagen in Brandenburg nicht geben. Foto: dpa (Symbolbild)

Experten sehen keine Chance für weiße Weihnachten in der Region. Im PNN-Interview spricht Meteorologin Ulrike Maiwald über das Wetter bis zum Jahreswechsel.

Frau Maiwald, werden wir weiße Weihnachten bekommen?

Leider nein. Wir erwarten eine milde Weihnacht. Also ganz im Gegenteil, statt Schnee wird es milde Luftmassen geben. Dazu kommen viele Wolken. Es bleibt mild, dabei sind Höchstwerte um die sieben Grad zu erwarten. Zeitweise kann es sogar regnen, es handelt sich dabei aber nicht um große Niederschlagsmengen. Zudem wird es windig. Kurzum: An Weihnachten wird es windiges, wechselhaftes und mildes Wetter geben.

Woher kommt der Wind?

Wir liegen in Potsdam im Einflussbereich des Sturmtiefs „Antje“. Antje liegt über der norwegischen See und bringt uns zeitweise Windböen.

Warum hat „Antje“ denn keinen weihnachtlichen Namen bekommen?

Die Namen der Tiefs sind schon vorher vergeben, unabhängig davon, wann sie auftreten. Die Namen folgen immer dem Alphabet, das nächste Tief wird dementsprechend mit dem Buchstaben B beginnen.

Wie lange sind die Auswirkungen vom Tief Antje zu spüren?

Am Heiligabend liegt das Sturmtief über dem Nordostatlantik. Bis auf kleine Windböen sind von Antje in Potsdam keine Einschränkungen zu erwarten. Auch nach dem Heiligabend bleibt es windig, allerdings aufgrund anderer Sturmtiefs.

Wie wird das Wetter an den beiden anderen Weihnachtsfeiertagen?

Während es am Heiligabend relativ trocken bleibt, kann es am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag länger regnen. Es wird auch noch ungemütlicher, der Wind nimmt noch weiter zu. Das Hauptwindfeld erreicht uns am zweiten Weihnachtsfeiertag, in der Nacht ist dann flächenweise mit Sturmböen zu rechnen. Es wird außerdem noch milder, am ersten Weihnachtsfeiertag ist mit neun Grad, am zweiten Weihnachtsfeiertag mit bis zu elf Grad zu rechnen.

Wie sieht es bis zum Jahresende aus?

Das windige, wechselhafte Wetter bleibt uns bis zum Jahresende erhalten. Allerdings wird es nicht mehr wärmer. Am 27. Dezember werden die Temperaturen bei acht, am 28. bei sechs bis sieben Grad liegen. An Silvester sind es vier bis fünf Grad. Es kann sein, dass es in der Silvesternacht Frost geben wird, tendenziell bleibt es eher trocken. Schnee ist bis zum Jahresende nicht zu erwarten. Um noch genauere Angaben zu machen, ist es aber jetzt noch zu früh.

Das Interview führte Anne-Kathrin Fischer

ZUR PERSON: Ulrike Maiwald (30) ist Meteorologin und arbeitet seit 2004 beim Deutschen Wetterdienst (DWD), dessen Dienststelle momentan vom Potsdamer Telegrafenberg in den Güterfelder Damm nach Stahnsdorf umgezogen ist.