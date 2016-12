21.12.2016

Polizeibericht für Potsdam : Einbruch in Bornstedter Kirche

Unbekannte sind in die Kirche Bornstedt eingebrochen und haben zwei Kollekten aufgebrochen. Noch ist unklar, ob daraus Geld entwendet wurde.

Bornstedt - Kurz vor Weihnachten ist in die Kirche Bornstedt an der Ribbeckstraße/ Eichenallee eingebrochen worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Tatzeit liegt zwischen Dienstagabend, 19.40 Uhr, und Mittwochvormittag, 10.30 Uhr. Unbekannte Täter seien gewaltsam in das im 19. Jahrhundert errichtete Gotteshaus eingedrungen und hätten zwei Kollekten aufgebrochen.

„Ob aus den Kollekten Geld entwendet wurde, ist zurzeit noch unklar“, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochmittag. Vor Ort seien Spuren gesichert worden, nun werde ermittelt. Die Kirche befindet sich auf dem Gelände des Bornstedter Friedhofs. Von der Gemeinde war zunächst niemand zu erreichen.